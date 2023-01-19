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Отсутствие настороженности как диагноз - Житикаринец обвиняет врачей в тяжелом состоянии своего сына и требует возместить 207 млн тенге
Отсутствие настороженности как диагноз - Житикаринец обвиняет врачей в тяжелом состоянии своего сына и требует возместить 207 млн тенге
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