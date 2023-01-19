Re: Отсутствие настороженности как диагноз - Житикаринец...

Отправлено: - 16:29

Дети это святое. Когда у моего нашли в голове кисту. Мама по по всем врачам бегала, всем кто только тут у нас. Потом в Челябинск сгоняли. Самый главный хирург г. Челябинска нас осмотрел . И успокоил , Сказал живите.