Отправлено: - 18:50

Vit:

Сексуально удивительные люди. Научите меня так разводить население . Красавчики Вот умеют же . Им готовы последние деньги приносить. Как так? Скорей всего они и в такси умеют на халяву в ехать. Умеют в магазе хлеб купитьбез денег.

[Исправлено: Добринцофф, 19.01.2023 - 19:24]

Цитата:Как говорил Мавроди ""Жадность - ресурс неисчерпаемый. Чем больше человек получает, тем больше хочет"Любая пирамида,основана на человеческой жадности и алчности.Никто не хочет работать,но при этом хотят много и сразу,а в результате остаются без ничего.Не понимаю чё они потом ноют,что их обманули,итак понятно пирамида- это казино,повезёт можешь неплохо заработать,не успеешь вытащить деньги заработают другие ,а ты потеряешь.Вообще не жалко их нисколько.