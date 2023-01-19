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≡ Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя финпирамиды в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45993
Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя финпирамиды в Костанае
Отправлено: 19.01.23 - 18:29
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На процессе по делу Игоря Грановского суд продолжил допрос потерпевших. Таисия Галяутдинова, перечислившая одну из самых крупных сумм - 5 млн тенге - сообщила, что Грановский буквально остановил ее в дверях, чтобы забрать эти деньги.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11949
Re: Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя...
Отправлено: 19.01.23 - 18:29
#1
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Сексуально удивительные люди. Научите меня так разводить население . Красавчики Вот умеют же . Им готовы последние деньги приносить. Как так? Скорей всего они и в такси умеют на халяву в ехать. Умеют в магазе хлеб купитьбез денег.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9139
Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя финпирамиды в Костанае
Отправлено: 19.01.23 - 18:50
#2
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Цитата:
Vit:
Сексуально удивительные люди. Научите меня так разводить население . Красавчики Вот умеют же . Им готовы последние деньги приносить. Как так? Скорей всего они и в такси умеют на халяву в ехать. Умеют в магазе хлеб купитьбез денег.

Как говорил Мавроди ""Жадность - ресурс неисчерпаемый. Чем больше человек получает, тем больше хочет"
Любая пирамида,основана на человеческой жадности и алчности.
Никто не хочет работать,но при этом хотят много и сразу,а в результате остаются без ничего.
Не понимаю чё они потом ноют,что их обманули,итак понятно пирамида- это казино,повезёт можешь неплохо заработать,не успеешь вытащить деньги заработают другие ,а ты потеряешь.
Вообще не жалко их нисколько.

[Исправлено: Добринцофф, 19.01.2023 - 19:24]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5787
Re: Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя...
Отправлено: 19.01.23 - 19:11
#3
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Еду я как-то на ЖД вокзал в Рудном, смотрю в кювет улетела иномарка, на обочине камаз-вахтовик,хочет вытянуть, но надо буксировочный тросс. У меня канат, остановился, отдал им, объяснил куда следует вернуть и поехал дальше.
Вы думаете они вернули?
Спустя время встречаю того бедолагу, спрашиваю-где мой буксировочный канат?
Да он порвался на несколько кусков-отвечает бедолага.
Что мне делать?
Я развернулся и ушел
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1074
Re: Потерпевшая потребовала посадить в тюрьму создателя...
Отправлено: 19.01.23 - 20:51
#4
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Цитата:
Квартиры и машины в первую очередь получили его жена, дочь и коллеги, утверждают потерпевшие.

Источник:


Ну нормально так...возможно и остальные из 77 квартир ушли в этом направлении..просто очередной раз поражаешься тупости и жадности людей..так просто отдать 5 миллионов...
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