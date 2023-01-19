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≡ Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45992
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 10:15
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После традиционного новогоднего ухарства в магазинах покупатели пребывают в особенной грусти. Есть нынче дорого: молоко, яйца, сахар, гречка, сливочное масло по сравнению с началом прошлого года изрядно подорожали. И хоть живем вроде бы в рыночные времена и знаем про то, что спрос диктует предложение, все равно оглядываемся в поисках мер государственного воздействия на цены. Стоит ли?
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18850
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 11:53
#15
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еще такой нюанс.
заключили договор со стабфондом,например морковка- по 200.
реальная цена стала 150 в дальнейшем.
договор перезаключить не могут.
и деньги уже перечислены за морковку по 200.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18850
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 11:57
#16
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морковка,свекла,картошка,лук- ну не основные
же это продукты питания сейчас.
почему вокруг них столько шума каждый год.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18850
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 12:00
#17
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не в курсе, а местные корейцы луком,морковкой
сейчас уже не занимаются?
я не имею ввиду салаты из них.
выращиванием.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9138
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 13:56
#18
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Цитата:
alex_60:
не в курсе, а местные корейцы луком,морковкой сейчас уже не занимаются? я не имею ввиду салаты из них. выращиванием.

Конечно занимаются и довольно успешно. обычно ранняя капуста морковка всё это ихнего производства.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18850
Re: Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются...
Отправлено: 19.01.23 - 14:21
#19
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Цитата:
Добринцофф:
обычно ранняя капуста морковка всё это ихнего производства.


быстрее чем на юге что ли?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9138
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 18:24
#20
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Цитата:
alex_60:
быстрее чем на юге что ли?

Нет,но быстрее чем у известных местных производителей.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18850
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 18:36
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Нет,но быстрее чем у известных местных производителей.


понятно.
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