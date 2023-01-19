Отправлено: - 13:56

alex_60:

не в курсе, а местные корейцы луком,морковкой сейчас уже не занимаются? я не имею ввиду салаты из них. выращиванием.

Цитата:Конечно занимаются и довольно успешно. обычно ранняя капуста морковка всё это ихнего производства.