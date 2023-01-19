Kairat stayer: Теперь, им в перспективе следует опасаться Китая
У Китая тысячелетняя традиция и в доктрине записано не воевать на чужой территории. Если бы у них была философия как у нас , давно бы массой населения задавили всех соседей. Нас я имею в виду все остальные народы в том числе казахов и русских. У нас расширение территорий всегда было в крови, но всем всегда рассказываем. какие мы мирные и пушистые, мухи не обидим. А Китай это Срединная империя, в идеале, каждый китаец должен туда вернуться и быть похороненным там
111: Тем самым подрывая Россию, ставя ее на колени и пока она будет на коленях...
Вот, поуехавщие болезненные квасные ура патриоты, думают иначе. Мол, якобы ещё не всё потеряно, очень скоро покажут кузькину мать всем врагам. Прям, сильно переживают из чужбины, как я говорю из-за три девять земель.
Тут, нельзя им обижаться на других форумчан. Каждый, даёт свою индивидуальную оценку, происходящим событиям, со своей колокольни. Как неоднократно говорили, сколько людей столько и мнений.
saba: У Китая тысячелетняя традиция и в доктрине записано не воевать на чужой территории.
Все верно. Выше, указал за мирную и экономическую экспансию. Тем более, эти территории, ранее им принадлежали. Старожилы форума помнят, "грамотеям", про возможную экспансию Китая, ранее, ещё до войны в Украине отмечал.
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