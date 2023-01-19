Re: 83 жилых дома остались без отопления в Рудном после порыва...

Отправлено: - 17:58

По горняков-мира возятся с самого утра, а полисмены оцепили все перекрёстки за квартал до того самого места порыва, пришлось дворами заезжать на адрес, одни неудобства. Не дай бог ещё какой нибудь чиновник с Астаны приедет, тоже любят оцеплять за километр