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≡ Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45992
Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:10
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан".
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
232
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:10
#1
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Пусть сильнее грянет буря!..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21997
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:22
#2
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Молодец..
Теперь можно спокойно работать..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2928
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:29
#3
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Реальную оппозицию к выборам допустят или будут очередные выборы без выбора?
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nmv85
§ nmv85
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.20
Сообщений:
120
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:38
#4
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У меня один вопрос?! -А народу от этого ЧТО?!От перемены мест как известно.....
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5785
Re: Токаев распустил Мажилис и назначил дату выборов
Отправлено: 19.01.23 - 17:48
#5
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Очень интересно, карликовые партии также будут надувать щеки и показывать свою важность, что им мешает объединиться в оппозицию и действительно бороться за электорат
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