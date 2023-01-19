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≡ Отсутствие настороженности как диагноз - Житикаринец обвиняет врачей в тяжелом состоянии своего сына и требует возместить 207 млн тенге
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45992
Отсутствие настороженности как диагноз - Житикаринец обвиняет врачей в тяжелом состоянии своего сына и требует возместить 207 млн тенге
Отправлено: 19.01.23 - 16:29
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Семья Бисимбаевых из Житикары уже три года ведет борьбу с нетерпимой болью, которую испытывает их сын. Мальчик перенес инсульт, нейроинфекцию, после чего уже не может самостоятельно сидеть, держать голову, переворачиваться, видеть.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11946
Re: Отсутствие настороженности как диагноз - Житикаринец...
Отправлено: 19.01.23 - 16:29
#1
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Дети это святое. Когда у моего нашли в голове кисту. Мама по по всем врачам бегала, всем кто только тут у нас. Потом в Челябинск сгоняли. Самый главный хирург г. Челябинска нас осмотрел . И успокоил , Сказал живите.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2928
Re: Отсутствие настороженности как диагноз - Житикаринец...
Отправлено: 19.01.23 - 17:32
#2
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Ребенок до конца жизни остался инвалидом. И никто за это, судя по всему, не ответит.
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