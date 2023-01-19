Отправлено: - 15:26

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Тем самым подрывая Россию, ставя ее на колени и пока она будет на коленях...

Цитата:Вот, поуехавщие болезненные квасные ура патриоты, думают иначе. Мол, якобы ещё не всё потеряно, очень скоро покажут кузькину мать всем врагам. Прям, сильно переживают из чужбины, как я говорю из-за три девять земель.Тут, нельзя им обижаться на других форумчан. Каждый, даёт свою индивидуальную оценку, происходящим событиям, со своей колокольни. Как неоднократно говорили, сколько людей столько и мнений.