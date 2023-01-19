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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 689 из 689«1...687688689
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:09
#10321
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Цитата:
Kairat stayer:
Теперь, им в перспективе следует опасаться Китая

У Китая тысячелетняя традиция и в доктрине записано не воевать на чужой территории. Если бы у них была философия как у нас , давно бы массой населения задавили всех соседей. Нас я имею в виду все остальные народы в том числе казахов и русских. У нас расширение территорий всегда было в крови, но всем всегда рассказываем. какие мы мирные и пушистые, мухи не обидим. А Китай это Срединная империя, в идеале, каждый китаец должен туда вернуться и быть похороненным там
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1126
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:12
#10322
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Я так сильно подозреваю, в правиле 30 комментов и твоя неуемная энергия пристутствовала, не правда ли Марик?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3733
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:26
#10323
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Цитата:
111:
Тем самым подрывая Россию, ставя ее на колени и пока она будет на коленях...


Вот, поуехавщие болезненные квасные ура патриоты, думают иначе. Мол, якобы ещё не всё потеряно, очень скоро покажут кузькину мать всем врагам. Прям, сильно переживают из чужбины, как я говорю из-за три девять земель.

Тут, нельзя им обижаться на других форумчан. Каждый, даёт свою индивидуальную оценку, происходящим событиям, со своей колокольни. Как неоднократно говорили, сколько людей столько и мнений.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11946
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:33
#10324
Комментарий удален модератором.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3733
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:35
#10325
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Цитата:
saba:
У Китая тысячелетняя традиция и в доктрине записано не воевать на чужой территории.


Все верно. Выше, указал за мирную и экономическую экспансию. Тем более, эти территории, ранее им принадлежали. Старожилы форума помнят, "грамотеям", про возможную экспансию Китая, ранее, ещё до войны в Украине отмечал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21997
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:45
#10326
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Цитата:
saba:
Я так сильно подозреваю, в правиле 30 комментов и твоя неуемная энергия пристутствовала, не правда ли Марик

Я вообще за 60 голосовал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21997
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:47
#10327
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11946
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 16:06
#10328
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Марик че за дела? Почему меня в твоей ветки модеры удаляют?. Ты тут хозяин или просто так?)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21997
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 16:27
#10329
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Цитата:
Vit:
Почему меня

Наверно тут тоже есть их правила..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 16:33
#10330
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21997
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 16:48
#10331
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Феноменально, и такое чудо орудие передают Украине



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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 17:29
#10332
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Цитата:
YESNO:

Адепты теории заговора?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 17:48
#10333
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Цитата:
Victor Yang:
Адепты теории заговора

Защитная реакция да? Адепты не адепты. Разные источники информации. Не только ТельАвидение.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1087
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 18:14
#10334
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В настоящее время армия США разгружает технику из боевой группы 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, базирующейся в Форт-Худе, штат Техас.

Оборудование включает колесные машины, контейнеры и гусеничные машины, которые являются частью ротации подразделений США для операции «Атлантическая решимость» — усиления присутствия США в Европе.
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