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≡ 83 жилых дома остались без отопления в Рудном после порыва на теплотрассе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45989
83 жилых дома остались без отопления в Рудном после порыва на теплотрассе
Отправлено: 19.01.23 - 15:01
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- Под отключение попадают 24 капитальных дома, частный сектор - 59 домов, юридических лиц - 16 строений, - сообщили в пресс-службе городского акимата. - В настоящий момент определяется место порыва.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21992
Re: 83 жилых дома остались без отопления в Рудном после порыва...
Отправлено: 19.01.23 - 15:01
#1
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Мда уж..
Наш дед там немного подмерз..
Газ включил.
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