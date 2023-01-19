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≡ Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45989
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:14
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В Казахстане последний звонок перенесли на 1 июня. Об этом сообщила председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения РК Гульмира Каримова. 31 мая будет учебным днём.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21992
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:14
#1
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Давно уже надо было это сделать.
Мы не должны были танцевать на костях миллионов вырезанных и заморенных голодом наших граждан, которых замучил до смерти режим СССР..
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4876
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:15
#2
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когда-нибудь маразм и бред отдельных персон закончится? Народ "кричит" одно, а им - народно-избранным - по...барабану :-x
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18847
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:17
#3
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Цитата:
Алиса:
когда-нибудь маразм и бред отдельных персон


менталитет такой.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11941
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:20
#4
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Цитата:
Алиса:
Я вчера 10 000 отдал. Сказали надо. А если б не дал. То моего любимого сынка заклювали бы Учителя.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11941
Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:22
#5
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Цитата:
111:

В СССР не собирали деньги с родителей. Это вы независимые от СССР собираите дань с родителей.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18847
Re: Последний звонок в школах Казахстана перенесли на 1 июня
Отправлено: 19.01.23 - 14:53
#6
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вот два сообщения Vit-а.
от 14.20 и 14.22,выше .
промодерированы были в 14.53.
наблюдал лично,на моих глазах.
хотя по соглашению должны были - 14.30.
так что Vit прав в претензиях.
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