Отправлено: - 14:02

Гога:

Наконец -то до тебе дошла истинная цель всего этого

Цитата:Я об этом кстати, еще на Пасху говорил..И да, бункерный в сговоре с ними, еще где то я слышал, что это объяснили его работой на ЦРУ.