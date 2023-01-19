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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:07
#10306
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Цитата:
Гога:
Да он парень не глупый. Всё он понимает. Ракеты, нацики, Киев, Донбас и тд. Не кто не хочет войны. Всё хотят мир. Он и ты и я. Мир должен наступить.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1084
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:30
#10307
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Цитата:
Эл-починно:
У меня гугл не работает, это что такое?

Гаплогруппа это набор ДНК . R1a1 - биологический маркер
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Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:34
#10308
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Цитата:
YESNO:
Гугл это видосики на которые Марик ведётся. Там в красивых натовских формах танцуют.
Профайл
Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1084
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:42
#10309
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Цитата:


Эл-починно:
Будьте конкретнее, что за праздники
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:02
#10310
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Цитата:
Гога:
Наконец -то до тебе дошла истинная цель всего этого

Я об этом кстати, еще на Пасху говорил..
И да, бункерный в сговоре с ними, еще где то я слышал, что это объяснили его работой на ЦРУ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:07
#10311
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Цитата:
Vit:
Не кто не хочет войны.

Война выгодна всем.
Ну кроме как мирных украинских жителей, которых вырезают оккупанты.
Украина получит Крым.
Запад обнулит Россию и в 2035м, сразу после окончания войны с Украиной и проигрыша сыном Патрушева войны, на Россияю нападет Япония и отберет свои земли.
Ну а нам она выгодна просто потому, что на нас не нападет Россия, и не сможет после войны ничего сделать, если мы вступим в блок Нато..
Все расходятся счастливые и довольные.
Кавказ создает отдельное ханство, Татарстан просит коридор жизни у нас..
Профайл
Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:15
#10312
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Цитата:
111:
Не ври. Война простым людям не выгодна. Выгодна только вам, комерцам. Тебе выгодно что б хаты подороже сдавать уклонистами. Мельницам выгодно муку производить. А нам простым людям не выгодно.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1129
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:19
#10313
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Путин антихрест,сначала всех в себя влюбил,а теперь погубил.. Всё сходится.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:22
#10314
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Цитата:
Vit:
Тебе выгодно что б хаты подороже сдавать уклонистами. Мельницам выгодно муку производить. А нам простым людям не выгодно.

Ладно врать то..
Уклонисты дорого не снимают, это тоже вранье.
И простым тем более выгодно, наш город мирный до тех пор, пока бункерный истребляет славян и с той и другой стороны сотнями тысяч..
Тем самым подрывая Россию, ставя ее на колени и пока она будет на коленях, простому нашему народу да, это выгодно

[Исправлено: 111, 19.01.2023 - 14:23]
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Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:30
#10315
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Опять врешь. Ты в первых рядах стоял и хаты сдавал уклонистам. В три дорого. Чаем поил. Бешам кормил. Цитата:
111:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7159
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:43
#10316
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Цитата:
Сабыр:
сначала всех в себя влюбил

---Отнюдь не всех .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7159
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:44
#10317
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Цитата:
Vit:
Война простым людям не выгодна.

----Vit . полностью согласен .
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Vit
* Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11941
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:49
#10318
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Цитата:
Сабыр:
А Зеленский? Тоже в любил в себя всех. Ах какие красивые слова он говорил. Про мир говорил, говорил что на колени станет лиж бы не один украинец не умрёт. Балабол оказался . Комик. А не президент.
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:57
#10319
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Цитата:
111:
Запад обнулит Россию и в 2035м...


Так, как Анна их в ветке про Грузию называет, а эти-квасные ура патриоты, выше говорили, что скоро Западу кирдык будет. Ранее, неоднократно отмечал, что великим россиянам лучше жить в большом государстве, в мире и согласии со всеми соседями. Теперь, им в перспективе следует опасаться Китая. Если ослабнут, мирная и экономическая экспансия скорее всего не за горами. По Айгунскому договору много земель перешло российской империи, когда Китай ослаб в своё время.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21992
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:07
#10320
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Цитата:
Vit:
В три дорого.

Ога, за 450 тысяч старые однушки, до сих пор живут и не хотят рядом снять за 120 тысяч с евроремонтом..
Спрашиваю почему, говорят что хотят жить В ТРИ ДОРОГО..
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