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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:07
Цитата:
Гога:Да он парень не глупый. Всё он понимает. Ракеты, нацики, Киев, Донбас и тд. Не кто не хочет войны. Всё хотят мир. Он и ты и я. Мир должен наступить.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1084
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:30
Цитата:
Гаплогруппа это набор ДНК . R1a1 - биологический маркер
Эл-починно:
У меня гугл не работает, это что такое?
У меня гугл не работает, это что такое?
Гаплогруппа это набор ДНК . R1a1 - биологический маркер
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:34
Цитата:
YESNO:Гугл это видосики на которые Марик ведётся. Там в красивых натовских формах танцуют.
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1084
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 13:42
Цитата:
Эл-починно:
Будьте конкретнее, что за праздники
Эл-починно:
Будьте конкретнее, что за праздники
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:02
Цитата:
Я об этом кстати, еще на Пасху говорил..
И да, бункерный в сговоре с ними, еще где то я слышал, что это объяснили его работой на ЦРУ.
Гога:
Наконец -то до тебе дошла истинная цель всего этого
Наконец -то до тебе дошла истинная цель всего этого
Я об этом кстати, еще на Пасху говорил..
И да, бункерный в сговоре с ними, еще где то я слышал, что это объяснили его работой на ЦРУ.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:07
Цитата:
Война выгодна всем.
Ну кроме как мирных украинских жителей, которых вырезают оккупанты.
Украина получит Крым.
Запад обнулит Россию и в 2035м, сразу после окончания войны с Украиной и проигрыша сыном Патрушева войны, на Россияю нападет Япония и отберет свои земли.
Ну а нам она выгодна просто потому, что на нас не нападет Россия, и не сможет после войны ничего сделать, если мы вступим в блок Нато..
Все расходятся счастливые и довольные.
Кавказ создает отдельное ханство, Татарстан просит коридор жизни у нас..
Vit:
Не кто не хочет войны.
Не кто не хочет войны.
Война выгодна всем.
Ну кроме как мирных украинских жителей, которых вырезают оккупанты.
Украина получит Крым.
Запад обнулит Россию и в 2035м, сразу после окончания войны с Украиной и проигрыша сыном Патрушева войны, на Россияю нападет Япония и отберет свои земли.
Ну а нам она выгодна просто потому, что на нас не нападет Россия, и не сможет после войны ничего сделать, если мы вступим в блок Нато..
Все расходятся счастливые и довольные.
Кавказ создает отдельное ханство, Татарстан просит коридор жизни у нас..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:15
Цитата:
111:Не ври. Война простым людям не выгодна. Выгодна только вам, комерцам. Тебе выгодно что б хаты подороже сдавать уклонистами. Мельницам выгодно муку производить. А нам простым людям не выгодно.
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1129
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:19
Путин антихрест,сначала всех в себя влюбил,а теперь погубил.. Всё сходится.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:22
Цитата:
Ладно врать то..
Уклонисты дорого не снимают, это тоже вранье.
И простым тем более выгодно, наш город мирный до тех пор, пока бункерный истребляет славян и с той и другой стороны сотнями тысяч..
Тем самым подрывая Россию, ставя ее на колени и пока она будет на коленях, простому нашему народу да, это выгодно
[Исправлено: 111, 19.01.2023 - 14:23]
Vit:
Тебе выгодно что б хаты подороже сдавать уклонистами. Мельницам выгодно муку производить. А нам простым людям не выгодно.
Тебе выгодно что б хаты подороже сдавать уклонистами. Мельницам выгодно муку производить. А нам простым людям не выгодно.
Ладно врать то..
Уклонисты дорого не снимают, это тоже вранье.
И простым тем более выгодно, наш город мирный до тех пор, пока бункерный истребляет славян и с той и другой стороны сотнями тысяч..
Тем самым подрывая Россию, ставя ее на колени и пока она будет на коленях, простому нашему народу да, это выгодно
[Исправлено: 111, 19.01.2023 - 14:23]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:30
Опять врешь. Ты в первых рядах стоял и хаты сдавал уклонистам. В три дорого. Чаем поил. Бешам кормил. Цитата:
111:
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:43
Цитата:
---Отнюдь не всех .
Сабыр:
сначала всех в себя влюбил
сначала всех в себя влюбил
---Отнюдь не всех .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:44
Цитата:
----Vit . полностью согласен .
Vit:
Война простым людям не выгодна.
Война простым людям не выгодна.
----Vit . полностью согласен .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:49
Цитата:
Сабыр:А Зеленский? Тоже в любил в себя всех. Ах какие красивые слова он говорил. Про мир говорил, говорил что на колени станет лиж бы не один украинец не умрёт. Балабол оказался . Комик. А не президент.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3730
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 14:57
Цитата:
Так, как Анна их в ветке про Грузию называет, а эти-квасные ура патриоты, выше говорили, что скоро Западу кирдык будет. Ранее, неоднократно отмечал, что великим россиянам лучше жить в большом государстве, в мире и согласии со всеми соседями. Теперь, им в перспективе следует опасаться Китая. Если ослабнут, мирная и экономическая экспансия скорее всего не за горами. По Айгунскому договору много земель перешло российской империи, когда Китай ослаб в своё время.
111:
Запад обнулит Россию и в 2035м...
Запад обнулит Россию и в 2035м...
Так, как Анна их в ветке про Грузию называет, а эти-квасные ура патриоты, выше говорили, что скоро Западу кирдык будет. Ранее, неоднократно отмечал, что великим россиянам лучше жить в большом государстве, в мире и согласии со всеми соседями. Теперь, им в перспективе следует опасаться Китая. Если ослабнут, мирная и экономическая экспансия скорее всего не за горами. По Айгунскому договору много земель перешло российской империи, когда Китай ослаб в своё время.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 15:07
Цитата:
Ога, за 450 тысяч старые однушки, до сих пор живут и не хотят рядом снять за 120 тысяч с евроремонтом..
Спрашиваю почему, говорят что хотят жить В ТРИ ДОРОГО..
Vit:
В три дорого.
В три дорого.
Ога, за 450 тысяч старые однушки, до сих пор живут и не хотят рядом снять за 120 тысяч с евроремонтом..
Спрашиваю почему, говорят что хотят жить В ТРИ ДОРОГО..
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