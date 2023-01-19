Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания

Отправлено: - 11:28

стабфонд можно создать и самому.

по осени ни низах закладываем картошку,морковку.свеклу,

даже капусту свежую.

сколько надо до следующего урожая каждому известно.

лук тоже можно.

даже не имя дачи.

мешок сахара.

что там еще.

гречка,рис. на любителя.

можно мясо,курей всяких.

ну яйца ,эти в запас не положишь.

про соленья/варенья это другая тема.