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≡ Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45983
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 10:15
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После традиционного новогоднего ухарства в магазинах покупатели пребывают в особенной грусти. Есть нынче дорого: молоко, яйца, сахар, гречка, сливочное масло по сравнению с началом прошлого года изрядно подорожали. И хоть живем вроде бы в рыночные времена и знаем про то, что спрос диктует предложение, все равно оглядываемся в поисках мер государственного воздействия на цены. Стоит ли?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21980
Re: Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются...
Отправлено: 19.01.23 - 10:15
#1
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Ручная стабилизация, что мертвому припарка, главные проблемы лишь отодвинет..
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11929
Re: Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются...
Отправлено: 19.01.23 - 10:37
#2
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Я помню детство. В СССР у нас бульба всегда была в гараже в погребе Пофиг было на стабфонд. Сами сажали, сами выкапывали.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11929
Re: Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются...
Отправлено: 19.01.23 - 10:40
#3
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Чай пью без сахара. Утром люблю кашу запаривать, овсянку. Клёво что я не завишу от стабфонда. Назло им я специально не буду покупать их продукт.
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Vit
§ Vit
(Пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11929
Re: Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются...
Отправлено: 19.01.23 - 10:54
#4
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Это ж сколько в год я экономлю в незначай.) не курю, это где то 300 000. Утром сижу на каши, не покупаю яйки, это тоже 200 000. Пиво не пью, считаю что это химия. А это как минимум лям за год. Охренеть! Я молодец!)) учись Марикджан)
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9134
Re: Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются...
Отправлено: 19.01.23 - 10:57
#5
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Цитата:
когда в области бешено взлетели цены на овощи (помните морковь по 800 тенге и капусту по 440?), то разом закрылись практически все оптово-розничные базы

Источник:

Я каждый день на складской ,никогда ничего не закрывалось и дефицита не было,вопрос только в цене,всё можно купить если деньги есть.
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1124
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 11:08
#6
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
651
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 11:12
#7
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Самый надёжный стабфонд - свои шесть соток.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18829
Пятьсот за сахар, пятьсот за яйца - Как сегодня пытаются стабилизировать цены на основные продукты питания
Отправлено: 19.01.23 - 11:28
#8
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стабфонд можно создать и самому.
по осени ни низах закладываем картошку,морковку.свеклу,
даже капусту свежую.
сколько надо до следующего урожая каждому известно.
лук тоже можно.
даже не имя дачи.
мешок сахара.
что там еще.
гречка,рис. на любителя.
можно мясо,курей всяких.
ну яйца ,эти в запас не положишь.
про соленья/варенья это другая тема.
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