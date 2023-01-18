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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 685 из 685«1...683684685
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:57
#10261
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Цитата:
Эл-починно:
Ну как бы вроде о твоём комете

В каком?
Мне рыдать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:58
#10262
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Цитата:
Эл-починно:
Может это пол мира, от Америки до Австралии?

Ну не вы же католики..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:59
#10263
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Цитата:
111:
Мне рыдать?

в 10254 :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 00:01
#10264
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Цитата:
Эл-починно:
10254

Не знаю, но у нас Крещение Господне сейчас и нельзя ни завидовать, ни кидаться злобностью и не злиться..
У нас Праздник..
Чего и вам желаю, счасть, причащения, любви
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 00:03
#10265
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И да, пусть святая крещенская вода смоет все ваши неприятности и горести и будьте счастливы!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 00:07
#10266
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Цитата:
111:
И да, пусть святая крещенская вода смоет все ваши неприятности и горести и будьте счастливы!

За себя говори, мне не нужно! :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 00:07
#10267
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Да будут с нас грешных смыты все наши грехи и за них мы покаемся пред тобой Господь!
Аминь!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 19.01.23 - 00:10
#10268
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Цитата:
Эл-починно:
За себя говори, мне не нужно!

И тебя простит пусть Господь Бог, и твоего товарища и родственника и не будет зла в вашем мнимом и колеблющемся сознании!
Аминь!
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