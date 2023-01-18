Отправлено: - 23:19

111:

Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.. У меня жена Крещеная..

111:

Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?

Цитата:Главное, не забывай праздновать наши мусульманские, иудейские, а также праздники братских народов Африки и Латинской Америки.Будешь ли ты праздновать праздники братских народов Великобритании, США и Австралии, пусть остаётся на твоей совести.)Цитата:Нет!Ты такой-один. Единственно-неповторимый. Индивидуально-пенсональный на всём земном шаре.)