Прогноз на 5 дней
ясно-23°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 684 из 685«1...682683684685»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:03
#10246
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А надо бы знать, что он поддерживает Шольца..

Цитата:
Эл-починно:
Интересно, откуда такие познания, я просто уже ржу. С твоих умозаключений.

Цитата:
111:
И мне интересно, откуда..

Всё, ты сделал мой вечер, я под столом хохочу просто ! :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:06
#10247
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Всё, ты сделал мой вечер, я

Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..
У меня жена Крещеная..
Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:18
#10248
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..

Заметно! 8-)
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
200
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:19
#10249
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.. У меня жена Крещеная..

Главное, не забывай праздновать наши мусульманские, иудейские, а также праздники братских народов Африки и Латинской Америки.
Будешь ли ты праздновать праздники братских народов Великобритании, США и Австралии, пусть остаётся на твоей совести.)
Цитата:
111:
Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?

Нет!
Ты такой-один. Единственно-неповторимый. Индивидуально-пенсональный на всём земном шаре.)
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
200
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:22
#10250
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Вот видишь, озвучил какой то фейк и летишь с поздравлениями..

Как-то мерзковато, радоваться смертям невинных детей убитых хоть и нациками, но родными по крови...
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:25
#10251
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..

А он точно ваш? :lol:
И таки да ещё один вопрос остался без ответа.-
Цитата:
Эл-починно: А ты поддерживаешь своё правительство, полицию, чиновников?
Профайл
Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
200
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:29
#10252
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.. У меня жена Крещеная.. Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?

22 января наступает новый год у братского китайского народа.
Как будешь отмечать?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:42
#10253
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипп Филиппович:
Как-то мерзковато, радоваться смертям

Ну..
Не знаю..
Ты же тут выразил какую то радость, пользуясь каким то фейком..
Типа не оккупанты запустили X-22 по дому в Днепре..
Ладно..
Используй это..
Кто же тебе запрещает..
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:43
#10254
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И таки да, что за вопрос?
Цитата:
111: Я не присягал ему, не давал клятвы. Так что мне как и тебе было плевать..

Ты уж за себя говори, что тебе плевать на него, а не за служивых. Вояки приказы выполняют. А тебе плевать.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:43
#10255
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипп Филиппович:
22 января наступает новый год у братского китайского народа. Как будешь отмечать?

Хех..
Моя жена Китайка?
Нет.
Она Крещеная Христианка..
Ответ устраивает?
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:45
#10256
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Эл-починно:
Ты уж за себя говори, что тебе плевать на него,

Ты о чем вообще?
Я говорю в данном случае о фейке, вброшенном
Профайл
Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1077
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:49
#10257
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.

Хм . Вообще то у славян другие праздники были раньше . До Крещения Руси .
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:51
#10258
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ты о чем вообще?

Ну как бы вроде о твоём комете. 8-)
Но твоя любимая тема конечно -Цитата:
111:
о фейке, вброшенном

8-)
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21974
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:56
#10259
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
До Крещения Руси .

Там больше Языческие праздники
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1342
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:57
#10260
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
YESNO:
Вообще то у славян другие праздники были раньше . До Крещения Руси .

Будьте конкретнее, что за праздники, кто такие славяне? Может это пол мира, от Америки до Австралии? :lol:
Профайл
Страница 684 из 685«1...682683684685»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 45, из них зарегистрированных: 4 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Гога, Эл-починно, YESNO, 111

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS