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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:03
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всё, ты сделал мой вечер, я под столом хохочу просто !
111:
А надо бы знать, что он поддерживает Шольца..
А надо бы знать, что он поддерживает Шольца..
Цитата:
Эл-починно:
Интересно, откуда такие познания, я просто уже ржу. С твоих умозаключений.
Интересно, откуда такие познания, я просто уже ржу. С твоих умозаключений.
Цитата:
111:
И мне интересно, откуда..
И мне интересно, откуда..
Всё, ты сделал мой вечер, я под столом хохочу просто !
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:06
Цитата:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..
У меня жена Крещеная..
Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?
Эл-починно:
Всё, ты сделал мой вечер, я
Всё, ты сделал мой вечер, я
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..
У меня жена Крещеная..
Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:18
Цитата:
Заметно!
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..
Заметно!
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:19
Цитата:
Главное, не забывай праздновать наши мусульманские, иудейские, а также праздники братских народов Африки и Латинской Америки.
Будешь ли ты праздновать праздники братских народов Великобритании, США и Австралии, пусть остаётся на твоей совести.)
Цитата:
Нет!
Ты такой-один. Единственно-неповторимый. Индивидуально-пенсональный на всём земном шаре.)
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.. У меня жена Крещеная..
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.. У меня жена Крещеная..
Главное, не забывай праздновать наши мусульманские, иудейские, а также праздники братских народов Африки и Латинской Америки.
Будешь ли ты праздновать праздники братских народов Великобритании, США и Австралии, пусть остаётся на твоей совести.)
Цитата:
111:
Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?
Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?
Нет!
Ты такой-один. Единственно-неповторимый. Индивидуально-пенсональный на всём земном шаре.)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:22
Цитата:
Как-то мерзковато, радоваться смертям невинных детей убитых хоть и нациками, но родными по крови...
111:
Вот видишь, озвучил какой то фейк и летишь с поздравлениями..
Вот видишь, озвучил какой то фейк и летишь с поздравлениями..
Как-то мерзковато, радоваться смертям невинных детей убитых хоть и нациками, но родными по крови...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:25
Цитата:
А он точно ваш?
И таки да ещё один вопрос остался без ответа.-
Цитата:
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник..
А он точно ваш?
И таки да ещё один вопрос остался без ответа.-
Цитата:
Эл-починно: А ты поддерживаешь своё правительство, полицию, чиновников?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:29
Цитата:
22 января наступает новый год у братского китайского народа.
Как будешь отмечать?
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.. У меня жена Крещеная.. Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.. У меня жена Крещеная.. Кто то из вас способен на такое, отмечать Крещение Господне?
22 января наступает новый год у братского китайского народа.
Как будешь отмечать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:42
Цитата:
Ну..
Не знаю..
Ты же тут выразил какую то радость, пользуясь каким то фейком..
Типа не оккупанты запустили X-22 по дому в Днепре..
Ладно..
Используй это..
Кто же тебе запрещает..
Филипп Филиппович:
Как-то мерзковато, радоваться смертям
Как-то мерзковато, радоваться смертям
Ну..
Не знаю..
Ты же тут выразил какую то радость, пользуясь каким то фейком..
Типа не оккупанты запустили X-22 по дому в Днепре..
Ладно..
Используй это..
Кто же тебе запрещает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:43
И таки да, что за вопрос?
Цитата:
Ты уж за себя говори, что тебе плевать на него, а не за служивых. Вояки приказы выполняют. А тебе плевать.
Цитата:
111: Я не присягал ему, не давал клятвы. Так что мне как и тебе было плевать..
Ты уж за себя говори, что тебе плевать на него, а не за служивых. Вояки приказы выполняют. А тебе плевать.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:43
Цитата:
Хех..
Моя жена Китайка?
Нет.
Она Крещеная Христианка..
Ответ устраивает?
Филипп Филиппович:
22 января наступает новый год у братского китайского народа. Как будешь отмечать?
22 января наступает новый год у братского китайского народа. Как будешь отмечать?
Хех..
Моя жена Китайка?
Нет.
Она Крещеная Христианка..
Ответ устраивает?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:45
Цитата:
Ты о чем вообще?
Я говорю в данном случае о фейке, вброшенном
Эл-починно:
Ты уж за себя говори, что тебе плевать на него,
Ты уж за себя говори, что тебе плевать на него,
Ты о чем вообще?
Я говорю в данном случае о фейке, вброшенном
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1077
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:49
Цитата:
Хм . Вообще то у славян другие праздники были раньше . До Крещения Руси .
111:
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.
Я вообще то отмечаю наш славянский праздник.
Хм . Вообще то у славян другие праздники были раньше . До Крещения Руси .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:51
Цитата:
Ну как бы вроде о твоём комете.
Но твоя любимая тема конечно -Цитата:
111:
Ты о чем вообще?
Ты о чем вообще?
Ну как бы вроде о твоём комете.
Но твоя любимая тема конечно -Цитата:
111:
о фейке, вброшенном
о фейке, вброшенном
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:56
Цитата:
Там больше Языческие праздники
YESNO:
До Крещения Руси .
До Крещения Руси .
Там больше Языческие праздники
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 23:57
Цитата:
Будьте конкретнее, что за праздники, кто такие славяне? Может это пол мира, от Америки до Австралии?
YESNO:
Вообще то у славян другие праздники были раньше . До Крещения Руси .
Вообще то у славян другие праздники были раньше . До Крещения Руси .
Будьте конкретнее, что за праздники, кто такие славяне? Может это пол мира, от Америки до Австралии?
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