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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 682 из 682«1...680681682
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21945
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 15:33
#10216
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СС-400 уже с успехом применяют по мирным городам Украины, хотя логики никакой нет с этим зенитным комлексом.
Ладно там много снарядов на СС-300..
Но тратить оборонку на мирные города в нападении, не лучший вариант.
Так что остаются наверное Цирконы?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 15:42
#10217
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Красивая , я её люблю. Федешие, цветёт колена. Я эти песни слушал тогда когда Марикджан на горшок ходил с мамой
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3728
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 15:56
#10218
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Цитата:
111:
Сегодня на Крещение пьем вино или пиво?


Цитата:
юля елиссева:
арак, только арак!


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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3728
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 19:21
#10219
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Цитата:
111:
Британия подумывает передать Украине Апачи со снарядами Хелфайр, которые способны массово уничтожать танки противника..


Действительно, отмечают что вертолёты Апачи предоставят Украине, кроме того хотят дать тяжелые танки Челенджер 2 и боевые машины пехоты США Бредли. Они как раз работают в связке, вертолёты для прикрытия с воздуха. Это уже современное оружие. Ещё на днях возможно решиться вопрос по предоставлению баллистических ракет АТАКМС дальностью поражения 300 км. Посмотрим, будем наблюдать.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21945
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 21:23
#10220
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Цитата:
Kairat stayer:
е. Ещё на днях возможно решиться вопрос по предоставлению баллистических ракет АТАКМС дальностью поражения 300 км

Да хотя бы дали те, что на 150..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21945
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 21:50
#10221
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Канада..
Сенатор..



Слава Канаде и ЗСУ!
Миром правит любовь!

[Исправлено: 111, 18.01.2023 - 21:50]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21945
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 21:55
#10222
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фото на форум
Чтобы война закончилась - Россия должна проиграть, поэтому мы поставляем Украине вооружения в тесной коммуникации с нашими партнерами - канцлер ФРГ Шольц в Давосе

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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3000
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 21:58
#10223
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Цитата:
111:
Миром правит любовь!


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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
195
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 18.01.23 - 21:58
#10224
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Цитата:
111:
Дед показывает маленького внучка, которого убили оккупанты в Днепре, где дом для этого маленького создания стал его могилой .

Это когда доблестные пьяные защитники Украины, так метко сбили вражескую ракету, что она упала на своих мирных граждан?
А где фото дедов, с фото внуков, которых убили пьяные нацики вертолётом?
Или и в этом, до кучи, Россия виновата?
Цитата:
111:
Красивая картинка. США обещают миллион 155ти мм снарядов Украине, хотя этого мало, но внушает некоторый оптимизм..

Цитата:
Kairat stayer:
Действительно, отмечают что вертолёты Апачи предоставят Украине, кроме того хотят дать тяжелые танки Челенджер 2 и боевые машины пехоты США Бредли

С каким смакованием подробностей выражают своё мнение.
Вам крови мало?
Надо, наоборот, прекратить поставки!
А то нацики сами посамоубиваются накрен, от слова совсем, и ещё детишек, за которых вы переживаете.
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