Отправлено: - 21:58

111:

Дед показывает маленького внучка, которого убили оккупанты в Днепре, где дом для этого маленького создания стал его могилой .

111:

Красивая картинка. США обещают миллион 155ти мм снарядов Украине, хотя этого мало, но внушает некоторый оптимизм..

Kairat stayer:

Действительно, отмечают что вертолёты Апачи предоставят Украине, кроме того хотят дать тяжелые танки Челенджер 2 и боевые машины пехоты США Бредли

Цитата:Это когда доблестные пьяные защитники Украины, так метко сбили вражескую ракету, что она упала на своих мирных граждан?А где фото дедов, с фото внуков, которых убили пьяные нацики вертолётом?Или и в этом, до кучи, Россия виновата?Цитата:Цитата:С каким смакованием подробностей выражают своё мнение.Вам крови мало?Надо, наоборот, прекратить поставки!А то нацики сами посамоубиваются накрен, от слова совсем, и ещё детишек, за которых вы переживаете.