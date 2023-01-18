Re: Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о...

Отправлено: - 21:43

Ну тут же все люди понимают, что как и три нити, как и новый МММ, первые, кто успеют, сорвут куш..

И он собственно то ни в чем не виноват.

Просто сыграл на алчности богатеньких людей..