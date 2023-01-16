Отправлено: - 21:41

сайлау курманов:

Надо жестко пресекать языковые патрули, призывы всякие, он давно должны сидеть в тюрьме вместе с чиновниками лизоблюдами

сайлау курманов:

Российские города Астархан, орынбор,томен, омбы, ертыс, еркут и другие всегда населялись казахами, монголами, бурятами и прочими

Цитата:За что?Если они бы были, то уж правоохранительные органы бы всенепременно пресекли бы!Даже, в вашей новости, имеющей признаки таких преступлений, как угрозы, оскорбления, распространение материалов разжигающих, я не увидел всяких призывов. Но я то не лингвист и не полицейский, чтоб давать оценку, как думаю и эти маргиналы устроившие правилку.А вот мнение, что граждан Казахстана объявляют,что они диаспора, понаприехавшие, потомки оккупантов, должное выжигаться калёным железом, вплоть до конфискации, оно как раз и провоцирует на такие конфликты.Цитата:Нюанс. Когда там они проживали, этих городов не было в помине.