Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45982
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1691
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:46
Цитата:
На счёт активности даже не спорю. В моём случае могу пояснить. Наш дом находится отдельно от других домов ПКСК, и никто и никогда даже не пытался провести именно собрание жильцов ВСЕХ домов.Так же проще, как говорится, разделяй и властвуй. Тем говорят, что деньги пошли на наш дом, нам,что на них.
kbkz1980:
На счёт активности даже не спорю. В моём случае могу пояснить. Наш дом находится отдельно от других домов ПКСК, и никто и никогда даже не пытался провести именно собрание жильцов ВСЕХ домов.Так же проще, как говорится, разделяй и властвуй. Тем говорят, что деньги пошли на наш дом, нам,что на них.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18828
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:47
один раз давно уже,где то 2010 год,
какая то буча была,
хотели председателя свергнуть,
бунтовщики в акимат письма писали.
вот тогда было собрание в школе,
Шамшиев Алмабек приезжал
в 2019 году он умер),
тогда он был зам акима города.
тогда я сходил.
пошумели и разошлись.
[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 16:47]
какая то буча была,
хотели председателя свергнуть,
бунтовщики в акимат письма писали.
вот тогда было собрание в школе,
Шамшиев Алмабек приезжал
в 2019 году он умер),
тогда он был зам акима города.
тогда я сходил.
пошумели и разошлись.
[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 16:47]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11921
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:52
Цитата:
Залемши там то ды.
kbkz1980:
Залемши там то ды.
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 17:46
Цитата:
У нас там несколько фондов.
Фонд двора, субботники, праздники, шлагбаумы, фонд снегоуборки.
Скидывались по 20 тысяч шлагбаумы автолюбители, потом по 25 на антивпндальные, но уже цена была равна для вмех, с проверкой, чтоб не суточная квартира была и без всяких курьеров.
kbkz1980:
Марик ,а на что вы по 20 тыс скидывались
Марик ,а на что вы по 20 тыс скидывались
У нас там несколько фондов.
Фонд двора, субботники, праздники, шлагбаумы, фонд снегоуборки.
Скидывались по 20 тысяч шлагбаумы автолюбители, потом по 25 на антивпндальные, но уже цена была равна для вмех, с проверкой, чтоб не суточная квартира была и без всяких курьеров.
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 17:48
Цитата:
ПКСК же в этом году ликвидируются, а те дома что не смогут, войдут в эти уже не ПКСК, а кампании, и там вот будет все по другому
kbkz1980:
Создавайте ОСИ ,меня ПКСК всем устраивает.
Создавайте ОСИ ,меня ПКСК всем устраивает.
ПКСК же в этом году ликвидируются, а те дома что не смогут, войдут в эти уже не ПКСК, а кампании, и там вот будет все по другому
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 17:51
Цитата:
200 квартир, но и проблем ровно на столько же больше, насос, три лифта, каждый если покупать по 15 лимонов и тд..
saba:
Это в 3 домах, полтора дома 9 ти этажных, по количеству квартир просто огромный ОСИ.
Это в 3 домах, полтора дома 9 ти этажных, по количеству квартир просто огромный ОСИ.
200 квартир, но и проблем ровно на столько же больше, насос, три лифта, каждый если покупать по 15 лимонов и тд..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.05.16
- Сообщений:
- 4845
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 19:29
Цитата:
Если правильно понимаю,кто не создал ОСИ будет принудительно назначена управляющая компания,вот пусть и покажут как надо в этих реалиях жить.
111:
те дома что не смогут, войдут в эти уже не ПКСК, а кампании, и там вот будет все по другому
те дома что не смогут, войдут в эти уже не ПКСК, а кампании, и там вот будет все по другому
Если правильно понимаю,кто не создал ОСИ будет принудительно назначена управляющая компания,вот пусть и покажут как надо в этих реалиях жить.
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 21:34
Цитата:
Дело в том, что не покажут, а и будут и дальше высасывать деньги, как и ПКСК, не делая капремонты, а лишь поддерживая минимальное жизнеобеспечение так сказать..
И у них да, будет много таких домов, где не смогли, не набрали, и этим будут пользоваться новоявленные хапуги, то есть Управляющие кампании, чтоб просто дом не сдох..
И в оконцовке после будут банкротиться..
Ведь там деньги до 70ти процентов все же отдают крышевателям, тотесть настоящим хозяевам..
kbkz1980:
принудительно назначена управляющая компания,вот пусть и покажут как надо в этих реалиях жить.
принудительно назначена управляющая компания,вот пусть и покажут как надо в этих реалиях жить.
Дело в том, что не покажут, а и будут и дальше высасывать деньги, как и ПКСК, не делая капремонты, а лишь поддерживая минимальное жизнеобеспечение так сказать..
И у них да, будет много таких домов, где не смогли, не набрали, и этим будут пользоваться новоявленные хапуги, то есть Управляющие кампании, чтоб просто дом не сдох..
И в оконцовке после будут банкротиться..
Ведь там деньги до 70ти процентов все же отдают крышевателям, тотесть настоящим хозяевам..
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 21, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 20
|Зарегистрированные пользователи: Филипп Филиппович
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать