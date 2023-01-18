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≡ В Казахстане запретили экспортировать лук
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45982
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 11:53
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В министерстве сельского хозяйства считают, что из-за природных катаклизмов в Пакистане спровоцирован общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке Казахстана. И основные производители лука, теперь активно импортируют казахстанский продукт.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3658
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 11:53
#1
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На ОРТ оптовая цена лука - 200 тенге.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21945
В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 12:44
#2
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Бизнес овощей, очень доходно..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 13:38
#3
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Сахар, мука, мясо, запретить. Пока не научимся производить, в всякие евросоюзы нет смысла заходить)
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 13:42
#4
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Казахстан запретил своему " Другу" Муку в РФ вывозить. Тот самый Казахстан который в войну кормил всех. Тот друг тоже решил, ну нафиг такой друг, сахар обломил
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5781
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 19:32
#5
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Раз частники не хотят нести ношу кормильца, то бишь растить лук, сахарную свеклу, да вообще все сх товары, тогда надо создавать совместные или пригласить китайцев или корейцев, они на радостях прибегут
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
195
Re: В Казахстане запретили экспортировать лук
Отправлено: 18.01.23 - 21:28
#6
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Цитата:
В Казахстане запретили экспортировать лук

Тот есть всё остальное, экспортировать, можно, но его нет!?)
Зато, какие шЫкарные перпективы открываются в будущем!
Можно экспортировать всë! Торговать со всеми странами мира!
С каждым месяцем увеличивать объёмы!
Например: в этом месяце экспортировано 20 килограмм лука, что в 2(!) раза больше, чем в предыдущем.)))
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