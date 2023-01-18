Отправлено: - 21:28

В Казахстане запретили экспортировать лук

Цитата:Тот есть всё остальное, экспортировать, можно, но его нет!?)Зато, какие шЫкарные перпективы открываются в будущем!Можно экспортировать всë! Торговать со всеми странами мира!С каждым месяцем увеличивать объёмы!Например: в этом месяце экспортировано 20 килограмм лука, что в 2(!) раза больше, чем в предыдущем.)))