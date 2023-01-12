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Кое что ещё о Прогрессах, раз уже один копипастер вставил сюда это выражение, что в СССР не было ПРОГРЕССА.Вот представьте себе Кустанай 112-120 лет назад.Для малограмотных приезжих это допустим 1903-1911 годы.Деревянные домишки на пыльных широких улицах.Всего несколько кирпичных двухэтажных домов принадлежащих купцам.В городе от полутора десятков и больше мельниц. В зависимости от того разоряются и есть ли урожай у крестьян. Освещения нет кроме керосина для богатых. Мельницы деревянные ветряки, одна на Тоболе водяная с колесом.Остальные крутят лошади или даже нанятые люди вместо лошади.Ещё десяток мелких маслобоен, делающих масло от силы полведра. Где-то плетут корзины на продажу, этим занята часть населения города, ещё мясобойни, кустарные выделки шкур, сапожники.Школа одна, есть ещё гимназия для девушек но туда не все могут попасть. Грамотных мало. Писать умеют не все.Кузнец живет ниже набережной. Ему нужна вода. Там где сейчас улица Красный кузнец если придурки с ономастией головного мозга туда не добрались.Дети, девочки от 7 лет нанимаются скручивать конфеты богатею на фабрику и работают весь день, (моя бабушка). Дети совсем бедных ходят собирать высохшие коровьи лепёшки за тюрьму, потому как у родителей нет денег купить дрова и уголь.Когда вместо этого в 1979 году городу исполняется СТО ЛЕТ, мы готовы вступить в пионеры.Мы ходим в новую большую светлую школу, живем в комфортабельных квартирах с горячей водой, электроэнергией.В городе автобусный парк на 600 автобусов, проезд стоит 5 копеек.Улицы освещены, ЦУМ, новая Почта, Новый Детский мир, Крупнейший кинотеатр у нас! у нас центральное отопление от ТЭЦ. Лампочки Ильича(привет диким советофобам) никого не удивляют.В доме два холодильника. Новый Бирюса на кухне и старый абсолютно бесшумный Кузбасс в спальне подаренный родителям на свадьбу. Пылесос Ракета. Газовая плита. Ее бесплатно проверяют из ГОРГАЗА. Два книжных шкафа полных книг. Диван, кресла. Сервант (стенка будет потом).Два велосипеда, купленных нам детям родителями и бабушкой на пенсию.Телевизор. Когда в ЦУМе появились цветные купили. Магнитофон Комета. Радиола Урал 112 Первого класса с трехсекционным КПЕ и качественным трактом ПЧ.В городе Театр, шесть кажется кинотеатров. Дворец пионеров. Детский мир построили недавно новый.В старом два этажа одежды (про которую советофобы говорят, что нет).Детские сады ещё не украдены ворами акимами в них дети, а не жулики, дети в садах пока папы и мамы трудятся на многочисленных современных предприятиях города.Безработицы нет.А вместо едва живых мельниц и осла с мешком зерна крупнейший в мире мельзавод с мукой высшего сорта из твердых сортов местной пшеницы совхозов-миллионеров.В Городе новейший вокзал, (с поездами, а не с их отсутствием у жулья из акимата) лучший в стране, за архитектуру которого и сейчас не стыдно. Билет до москвы на собственном поезде Кустанай-Москва стоит 5 рублей до Челябинска 16 рублей до Москвы.ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ПРОГРЕССССССС!А когда предприятия разрушают, людей выкидывают на улицу. Безработица. Детсады воры-чиновники продают почти все. уничтожают кинотеатры, вырубают деревья назло людям этого города, Наверное это РЕГРЕСС процесс обратный. Чиновники воры из акимата разрушившие городскую экономику уничтожившие предприятия и продавшие детсады по хорошему должны сидеть в тюряге поголовно. И зарабатывать на баланду подметанием улиц, чтоб каждый в них мог ткнуть пльцем. А между зарабатыванием на баланду подметанием улиц в кандалах носить кирпичи тех разрушенных и украденных детсадов вместе с подельниками. С одного места на другое, а завта обратно. И так пожизненно.