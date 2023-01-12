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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 45982
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 10:28
Ну а детство, где бы оно не было, хоть в самой террористической стране, конечно, останется для нас всегда счастливым, каким бы оно не было..
(Полноправные пользователи)
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 17:20
У приезжих нынешних так называемых "теперь городских жителей" планка памяти очень короткая
Примерно как у модуля с Ардуино, который не справляется с логикой своим убогим содержимым и ему пристроили примитивный процессор и немного памяти как в принтер на пару страниц печати.
ПЗУ по всей видимости не полагается, хотя у некоторых экземпляриусов какие-то проскоки электронов там возникают.
Теперь они пыжатся и выдают какие-то обрывки своих сведений. Смешные хоть свет туши.
Жили мол в угнетаемой стране! Наверное проц рангом повыше где-то в сервере угнетал заданиями перефирию!
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! САМОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! Но детство всегда было счастливым!
Цитата:
Тут уже электроны хаотично бегали по их подобию процессора, но что-то набегали из некоторых полуобесточенных ячеек памяти:
Цитата:
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 14:23]
Примерно как у модуля с Ардуино, который не справляется с логикой своим убогим содержимым и ему пристроили примитивный процессор и немного памяти как в принтер на пару страниц печати.
ПЗУ по всей видимости не полагается, хотя у некоторых экземпляриусов какие-то проскоки электронов там возникают.
Теперь они пыжатся и выдают какие-то обрывки своих сведений. Смешные хоть свет туши.
Жили мол в угнетаемой стране! Наверное проц рангом повыше где-то в сервере угнетал заданиями перефирию!
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! САМОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! Но детство всегда было счастливым!
Цитата:
111: хоть в самой террористической стране, конечно, останется для нас всегда счастливым, каким бы оно не было
Тут уже электроны хаотично бегали по их подобию процессора, но что-то набегали из некоторых полуобесточенных ячеек памяти:
Цитата:
111: saba:А кто это был?Это тот, которого ждали Ждуны.Святой, однокашник или одногруппник другого Святого..Но потом некоторые почему то им были недовольны..
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 14:23]
(Полноправные пользователи)
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 17:55
Совсем неумные вбрасыватели нанятые терроризмом на окладе от ветки отстали.
Осилить материала не смогли.
Читать их нудные, глупые вбросы - себя не уважать.
Но у нас тут появился некий экземпляр в желтой каске с вбросом сразу целой главы методички для троллей.
Желтая каска даже не менял ничего местами, вкопипастил!
Напомним, кто не знает. желтая каска в крупных научных и промышленных организациях с огромным количеством оборудования имеет значение.
Цвета как отче наш все должны знать.
Белая каска. . Белая каска - руководство предприятия, и иногда ведущий инженерный состав.
Оранжевая каска - рабочий. На стройке - строитель
Красная каска - прорабы на стройке или нач участков на предприятии. (в некоторых местах принято красная - стажеры, гости объекта и СМИ. Чтоб их было видно и люди управляющие процессами и механизмами были аккуратны вблизи неопытных) Оператор механизмов будет перемещать технологические части механизмов, например 7метровую стрелу манипулятора с грузом осторожнее, если видит красную каску - это неопытные люди на стройке и могут попасть под траекторию.
В случае если принято красная у прорабов - это низовой начальник. У нас когда оперативно строили на объекте могло быть больше 12 прорабов одновременно. На одного прораба всего пять рабочих. Объект ответственный, и чтоб отдать распоряжение или поправить прораба нужно было сначала найти. Цвет каски очень помогал в огромном муравейнике.
Желтая каска - чаще всего рабочий выполняющий прямые поручения начальников! То есть метнулся и чтоб через три минуты тут стоял промышленный пылесос, или бегом мосток разверни к третьей площадке, ведро в зубы и чтоб блестело через минуту! В общем профессиональный и очень быстрый специалист на побегушках. Реально бегающий пулей. Его задача пулей летать и выполнять. Строить обычно качественно не может, это задача оранжевых, но бегает по поручениям очень быстро.
И так, что же нам напечатал *(скопипастил конечно) обладатель желтой каски на аве В 472 послании этой ветки.??
[Исправлено: Gljuk, 18.01.2023 - 18:30]
Осилить материала не смогли.
Читать их нудные, глупые вбросы - себя не уважать.
Но у нас тут появился некий экземпляр в желтой каске с вбросом сразу целой главы методички для троллей.
Желтая каска даже не менял ничего местами, вкопипастил!
Напомним, кто не знает. желтая каска в крупных научных и промышленных организациях с огромным количеством оборудования имеет значение.
Цвета как отче наш все должны знать.
Белая каска. . Белая каска - руководство предприятия, и иногда ведущий инженерный состав.
Оранжевая каска - рабочий. На стройке - строитель
Красная каска - прорабы на стройке или нач участков на предприятии. (в некоторых местах принято красная - стажеры, гости объекта и СМИ. Чтоб их было видно и люди управляющие процессами и механизмами были аккуратны вблизи неопытных) Оператор механизмов будет перемещать технологические части механизмов, например 7метровую стрелу манипулятора с грузом осторожнее, если видит красную каску - это неопытные люди на стройке и могут попасть под траекторию.
В случае если принято красная у прорабов - это низовой начальник. У нас когда оперативно строили на объекте могло быть больше 12 прорабов одновременно. На одного прораба всего пять рабочих. Объект ответственный, и чтоб отдать распоряжение или поправить прораба нужно было сначала найти. Цвет каски очень помогал в огромном муравейнике.
Желтая каска - чаще всего рабочий выполняющий прямые поручения начальников! То есть метнулся и чтоб через три минуты тут стоял промышленный пылесос, или бегом мосток разверни к третьей площадке, ведро в зубы и чтоб блестело через минуту! В общем профессиональный и очень быстрый специалист на побегушках. Реально бегающий пулей. Его задача пулей летать и выполнять. Строить обычно качественно не может, это задача оранжевых, но бегает по поручениям очень быстро.
И так, что же нам напечатал *(скопипастил конечно) обладатель желтой каски на аве В 472 послании этой ветки.??
[Исправлено: Gljuk, 18.01.2023 - 18:30]
(Полноправные пользователи)
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- В двух пальцах от дома на глобусе
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 18:18
Цитата:
Что они делали не так? Может не туда писали? В Спортлото вместо НГ или КГБ?
Цитата:
Очень очень бедная страна.
Настолько бедная что вывела первый Спутник, первого космонавта и авиация была собственная одна из самых мощных в семидесятых годах. Аэрофлот в семидесятых крупнейшая авиакомпания мира с самым большим парком машин. Советский человек ещё самый летающий в то время. Американцы ещё отставали а европейцы не могли себе позволить.
Построила Родина этому перцу весь наш город с промышленными предприятиями гигантами А ССГПО в Рудном откуда по подписи если судить желтая каска пишет вообще крупнейший горнообогатительынй комбинат того времени был в мире. Стали мы плавили больше всех в мире. Комбинаты строили. С целым городом с Дворцами спорта, школами, детсададами, базами отдыха и всеми атрибутами крупного города. Посмотрите на старый Ситроен семидесятых. Он был хуже жигулей намного и даже рядом эта колымага не стояла, на нем ездила половина французов.
Цитата:
А преклоняться как негр перед блестящими стеклянными бусами и бегать за ними в желтой каске нехорошо!
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 15:28]
Alehander: ЧТО ТАКОЕ СССР?! СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. CССР -Когда я был счастливым пионером у автомата с газировкой в начале восьмидесятых, я не видел ни одного доноса. Ни одного школьника 1280 учеников школы не посадили, не посадили ни одного родителя. Все родители были счастливы, обеспечены работой и получали новое жильё в новых домах бесплатно.
Что они делали не так? Может не туда писали? В Спортлото вместо НГ или КГБ?
Цитата:
Alehander: и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие
Очень очень бедная страна.
Настолько бедная что вывела первый Спутник, первого космонавта и авиация была собственная одна из самых мощных в семидесятых годах. Аэрофлот в семидесятых крупнейшая авиакомпания мира с самым большим парком машин. Советский человек ещё самый летающий в то время. Американцы ещё отставали а европейцы не могли себе позволить.
Построила Родина этому перцу весь наш город с промышленными предприятиями гигантами А ССГПО в Рудном откуда по подписи если судить желтая каска пишет вообще крупнейший горнообогатительынй комбинат того времени был в мире. Стали мы плавили больше всех в мире. Комбинаты строили. С целым городом с Дворцами спорта, школами, детсададами, базами отдыха и всеми атрибутами крупного города. Посмотрите на старый Ситроен семидесятых. Он был хуже жигулей намного и даже рядом эта колымага не стояла, на нем ездила половина французов.
Цитата:
Alehander: При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удачаДля меня шоколадна и Кумыс из Костаная будет небывалая удача. Да, имело место. Но носили венгерские рубашки, югославские брюки и итальянские сапоги продавали в обувном магазине на Гоголя в отделе женсокй обуви, но не всегда. Впрочем наши ботинки были не хуже, а зачастую лучше иностранных. Они были из качественных материалов не промерзали в нашу зиму, не лопались и носились дольше. Где теперь обувная фабрика с качественной обувью на углу Ленина и Набережной?
А преклоняться как негр перед блестящими стеклянными бусами и бегать за ними в желтой каске нехорошо!
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 15:28]
(Полноправные пользователи)
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- В двух пальцах от дома на глобусе
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 19:08
Цитата:
В вашей скопированнй писуле закралась ошибка.
Этот космический корабль из СССР так и называется ПРОГРЕСС!
Это самый надежный, экологичный космический грузовик за все время освоения космоса.
И создан он в СССР.
Создан в 1973 году и до сих пор снабжает все космические экспедиции грузами, а космонавтов водой. воздухом едой и всем необходимым. Ближайший "Прогресс МС-22", запуск которого запланирован на 9 февраля, доставит на международную космическую станцию все грузы, а так-же посылки, сюрпризы и подарки от их родных.
Когда в начале века вместо брода Кустанай на Тоболе появился город. А потом в нем вместо полудохлого осла. на котором везли молоть зерно на деревянную ветромельницу появился комфортный город где все были обеспечены комфортным жильем с водопроводом, электричеством и отоплением и работой. Это ПРОГРЕСС.
А когда жуликантропы из акимата разрушают последние предприятия и выкидывают людей на улицу и воруют последний кинотеатр это РЕГРЕСС.
Цитата:
Вы неправильно эту дешманскую писанину употребили!
В Кустанае никогда не существовало коммуналок.
В этой дважды Ордена Ленина успешной области все имели отдельное жильё.
Все мои одноклассники и знакомые и знакомые их знакомых жили в отдельных благоустроенных квартирах.
Даже в газетах не было такого раздела "продам комнату"
И быть не могло. НЕ БЫЛО В КУСТАНАЕ ЖИЛОГО ФОНДА ПОД НАЗВАНИЕМ КОММУНАЛКА.
По крайней мере в нашем детстве мы могли об этом прочитать только в книжках.
Если бы увидели обязательно бы приперлись всем классом на такое чудо посмотреть.
Когда были в ПИТЕРЕ прикалывались реально ходили!
Естественно низкоквалифицированные приезжие собирающие мусор по интернет помойкам этого знать не могли.
И они копипастят эту дезу просто так.
Дальнейшее враньё с сайтов для дикарей разбирать смысла конечно нет. Но смешно ведь черт побери.
Когда отлично знаешь как было у нас.
[Исправлено: Gljuk, 18.01.2023 - 20:13]
Alehander:
СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса
СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса
В вашей скопированнй писуле закралась ошибка.
Этот космический корабль из СССР так и называется ПРОГРЕСС!
Это самый надежный, экологичный космический грузовик за все время освоения космоса.
И создан он в СССР.
Создан в 1973 году и до сих пор снабжает все космические экспедиции грузами, а космонавтов водой. воздухом едой и всем необходимым. Ближайший "Прогресс МС-22", запуск которого запланирован на 9 февраля, доставит на международную космическую станцию все грузы, а так-же посылки, сюрпризы и подарки от их родных.
Когда в начале века вместо брода Кустанай на Тоболе появился город. А потом в нем вместо полудохлого осла. на котором везли молоть зерно на деревянную ветромельницу появился комфортный город где все были обеспечены комфортным жильем с водопроводом, электричеством и отоплением и работой. Это ПРОГРЕСС.
А когда жуликантропы из акимата разрушают последние предприятия и выкидывают людей на улицу и воруют последний кинотеатр это РЕГРЕСС.
Цитата:
Alehander:
СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово "сосед" приобретает особый смысл.
СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово "сосед" приобретает особый смысл.
Вы неправильно эту дешманскую писанину употребили!
В Кустанае никогда не существовало коммуналок.
В этой дважды Ордена Ленина успешной области все имели отдельное жильё.
Все мои одноклассники и знакомые и знакомые их знакомых жили в отдельных благоустроенных квартирах.
Даже в газетах не было такого раздела "продам комнату"
И быть не могло. НЕ БЫЛО В КУСТАНАЕ ЖИЛОГО ФОНДА ПОД НАЗВАНИЕМ КОММУНАЛКА.
По крайней мере в нашем детстве мы могли об этом прочитать только в книжках.
Если бы увидели обязательно бы приперлись всем классом на такое чудо посмотреть.
Когда были в ПИТЕРЕ прикалывались реально ходили!
Естественно низкоквалифицированные приезжие собирающие мусор по интернет помойкам этого знать не могли.
И они копипастят эту дезу просто так.
Дальнейшее враньё с сайтов для дикарей разбирать смысла конечно нет. Но смешно ведь черт побери.
Когда отлично знаешь как было у нас.
[Исправлено: Gljuk, 18.01.2023 - 20:13]
(Полноправные пользователи)
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 20:06
Кое что ещё о Прогрессах, раз уже один копипастер вставил сюда это выражение, что в СССР не было ПРОГРЕССА.
Вот представьте себе Кустанай 112-120 лет назад.
Для малограмотных приезжих это допустим 1903-1911 годы.
Деревянные домишки на пыльных широких улицах.
Всего несколько кирпичных двухэтажных домов принадлежащих купцам.
В городе от полутора десятков и больше мельниц. В зависимости от того разоряются и есть ли урожай у крестьян. Освещения нет кроме керосина для богатых. Мельницы деревянные ветряки, одна на Тоболе водяная с колесом.
Остальные крутят лошади или даже нанятые люди вместо лошади.
Ещё десяток мелких маслобоен, делающих масло от силы полведра. Где-то плетут корзины на продажу, этим занята часть населения города, ещё мясобойни, кустарные выделки шкур, сапожники.
Школа одна, есть ещё гимназия для девушек но туда не все могут попасть. Грамотных мало. Писать умеют не все.
Кузнец живет ниже набережной. Ему нужна вода. Там где сейчас улица Красный кузнец если придурки с ономастией головного мозга туда не добрались.
Дети, девочки от 7 лет нанимаются скручивать конфеты богатею на фабрику и работают весь день, (моя бабушка). Дети совсем бедных ходят собирать высохшие коровьи лепёшки за тюрьму, потому как у родителей нет денег купить дрова и уголь.
Когда вместо этого в 1979 году городу исполняется СТО ЛЕТ, мы готовы вступить в пионеры.
Мы ходим в новую большую светлую школу, живем в комфортабельных квартирах с горячей водой, электроэнергией.
В городе автобусный парк на 600 автобусов, проезд стоит 5 копеек.
Улицы освещены, ЦУМ, новая Почта, Новый Детский мир, Крупнейший кинотеатр у нас! у нас центральное отопление от ТЭЦ. Лампочки Ильича (привет диким советофобам) никого не удивляют.
В доме два холодильника. Новый Бирюса на кухне и старый абсолютно бесшумный Кузбасс в спальне подаренный родителям на свадьбу. Пылесос Ракета. Газовая плита. Ее бесплатно проверяют из ГОРГАЗА. Два книжных шкафа полных книг. Диван, кресла. Сервант (стенка будет потом).
Два велосипеда, купленных нам детям родителями и бабушкой на пенсию.
Телевизор. Когда в ЦУМе появились цветные купили. Магнитофон Комета. Радиола Урал 112 Первого класса с трехсекционным КПЕ и качественным трактом ПЧ.
В городе Театр, шесть кажется кинотеатров. Дворец пионеров. Детский мир построили недавно новый.
В старом два этажа одежды (про которую советофобы говорят, что нет).
Детские сады ещё не украдены ворами акимами в них дети, а не жулики, дети в садах пока папы и мамы трудятся на многочисленных современных предприятиях города.
Безработицы нет.
А вместо едва живых мельниц и осла с мешком зерна крупнейший в мире мельзавод с мукой высшего сорта из твердых сортов местной пшеницы совхозов-миллионеров.
В Городе новейший вокзал, (с поездами, а не с их отсутствием у жулья из акимата) лучший в стране, за архитектуру которого и сейчас не стыдно. Билет до москвы на собственном поезде Кустанай-Москва стоит 5 рублей до Челябинска 16 рублей до Москвы.
ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ПРОГРЕССССССС!
А когда предприятия разрушают, людей выкидывают на улицу. Безработица. Детсады воры-чиновники продают почти все. уничтожают кинотеатры, вырубают деревья назло людям этого города, Наверное это РЕГРЕСС процесс обратный. Чиновники воры из акимата разрушившие городскую экономику уничтожившие предприятия и продавшие детсады по хорошему должны сидеть в тюряге поголовно. И зарабатывать на баланду подметанием улиц, чтоб каждый в них мог ткнуть пльцем. А между зарабатыванием на баланду подметанием улиц в кандалах носить кирпичи тех разрушенных и украденных детсадов вместе с подельниками. С одного места на другое, а завта обратно. И так пожизненно.
Вот представьте себе Кустанай 112-120 лет назад.
Для малограмотных приезжих это допустим 1903-1911 годы.
Деревянные домишки на пыльных широких улицах.
Всего несколько кирпичных двухэтажных домов принадлежащих купцам.
В городе от полутора десятков и больше мельниц. В зависимости от того разоряются и есть ли урожай у крестьян. Освещения нет кроме керосина для богатых. Мельницы деревянные ветряки, одна на Тоболе водяная с колесом.
Остальные крутят лошади или даже нанятые люди вместо лошади.
Ещё десяток мелких маслобоен, делающих масло от силы полведра. Где-то плетут корзины на продажу, этим занята часть населения города, ещё мясобойни, кустарные выделки шкур, сапожники.
Школа одна, есть ещё гимназия для девушек но туда не все могут попасть. Грамотных мало. Писать умеют не все.
Кузнец живет ниже набережной. Ему нужна вода. Там где сейчас улица Красный кузнец если придурки с ономастией головного мозга туда не добрались.
Дети, девочки от 7 лет нанимаются скручивать конфеты богатею на фабрику и работают весь день, (моя бабушка). Дети совсем бедных ходят собирать высохшие коровьи лепёшки за тюрьму, потому как у родителей нет денег купить дрова и уголь.
Когда вместо этого в 1979 году городу исполняется СТО ЛЕТ, мы готовы вступить в пионеры.
Мы ходим в новую большую светлую школу, живем в комфортабельных квартирах с горячей водой, электроэнергией.
В городе автобусный парк на 600 автобусов, проезд стоит 5 копеек.
Улицы освещены, ЦУМ, новая Почта, Новый Детский мир, Крупнейший кинотеатр у нас! у нас центральное отопление от ТЭЦ. Лампочки Ильича (привет диким советофобам) никого не удивляют.
В доме два холодильника. Новый Бирюса на кухне и старый абсолютно бесшумный Кузбасс в спальне подаренный родителям на свадьбу. Пылесос Ракета. Газовая плита. Ее бесплатно проверяют из ГОРГАЗА. Два книжных шкафа полных книг. Диван, кресла. Сервант (стенка будет потом).
Два велосипеда, купленных нам детям родителями и бабушкой на пенсию.
Телевизор. Когда в ЦУМе появились цветные купили. Магнитофон Комета. Радиола Урал 112 Первого класса с трехсекционным КПЕ и качественным трактом ПЧ.
В городе Театр, шесть кажется кинотеатров. Дворец пионеров. Детский мир построили недавно новый.
В старом два этажа одежды (про которую советофобы говорят, что нет).
Детские сады ещё не украдены ворами акимами в них дети, а не жулики, дети в садах пока папы и мамы трудятся на многочисленных современных предприятиях города.
Безработицы нет.
А вместо едва живых мельниц и осла с мешком зерна крупнейший в мире мельзавод с мукой высшего сорта из твердых сортов местной пшеницы совхозов-миллионеров.
В Городе новейший вокзал, (с поездами, а не с их отсутствием у жулья из акимата) лучший в стране, за архитектуру которого и сейчас не стыдно. Билет до москвы на собственном поезде Кустанай-Москва стоит 5 рублей до Челябинска 16 рублей до Москвы.
ВОТ ЭТО Я ПОНИМАЮ ПРОГРЕССССССС!
А когда предприятия разрушают, людей выкидывают на улицу. Безработица. Детсады воры-чиновники продают почти все. уничтожают кинотеатры, вырубают деревья назло людям этого города, Наверное это РЕГРЕСС процесс обратный. Чиновники воры из акимата разрушившие городскую экономику уничтожившие предприятия и продавшие детсады по хорошему должны сидеть в тюряге поголовно. И зарабатывать на баланду подметанием улиц, чтоб каждый в них мог ткнуть пльцем. А между зарабатыванием на баланду подметанием улиц в кандалах носить кирпичи тех разрушенных и украденных детсадов вместе с подельниками. С одного места на другое, а завта обратно. И так пожизненно.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
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- 12418
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 20:24
Проблема в СССР была одна и большая.
В нем не было места частной собственности.
Пока страна восстанавливала после войны хозяйство и строила промышленные гиганты вроде того же ССГПО в Рудном. А в квартирах людей было пять лампочек, одна люстра. Шкаф, сервант, посуда, пылесос и одинаковый холодильник ГОСПЛАН справлялся как-то с тем куда сколько ящиков гвоздей отправить и шкафов с пылесосами.
Но как только у людей появились потребности и в тысячу раз могло вырасти разнообразие вещей - тут не хватит никаких ЭВМ.
А частника готового встроиться за прибыли и начать затыкать образовавшиеся дыры потребностей не допускалось.
Только магазин КООПЕРАТОР (приезжие жулики не знают где он был) единственный вариант организованного частника и Базар как неорганизованный.
Вот эта ошибка и нежелание её увидеть в итоге и подгрызла фундамент.
И потом вспомните постил фильм об рекордах авиации как от лошаденки и телеги пришли к тому что первые были в авиации и первыми сделали полюс и перелет через него. Тогда мы были друзьями с американцами и соперничество было только в том кто сделает первым лучший самолёт. И вся Америка встречала экипаж Чкалова с цветами. Забавно, что в любые времена когда у нас хорошие отношения с развитыми цивилизованными странами, что во времена Петра. что во времена Екатерины, что во времена СССР 30-40 годов прошлого века, то все получалось лучше. Были времена когда взлетали и технологии и науки. А с периодами изоляционизма удивительно, но не получалось. Но обсуждать это с дегенератами и шпиками террористами на окладе бесполезно.
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 17:38]
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 17:41]
В нем не было места частной собственности.
Пока страна восстанавливала после войны хозяйство и строила промышленные гиганты вроде того же ССГПО в Рудном. А в квартирах людей было пять лампочек, одна люстра. Шкаф, сервант, посуда, пылесос и одинаковый холодильник ГОСПЛАН справлялся как-то с тем куда сколько ящиков гвоздей отправить и шкафов с пылесосами.
Но как только у людей появились потребности и в тысячу раз могло вырасти разнообразие вещей - тут не хватит никаких ЭВМ.
А частника готового встроиться за прибыли и начать затыкать образовавшиеся дыры потребностей не допускалось.
Только магазин КООПЕРАТОР (приезжие жулики не знают где он был) единственный вариант организованного частника и Базар как неорганизованный.
Вот эта ошибка и нежелание её увидеть в итоге и подгрызла фундамент.
И потом вспомните постил фильм об рекордах авиации как от лошаденки и телеги пришли к тому что первые были в авиации и первыми сделали полюс и перелет через него. Тогда мы были друзьями с американцами и соперничество было только в том кто сделает первым лучший самолёт. И вся Америка встречала экипаж Чкалова с цветами. Забавно, что в любые времена когда у нас хорошие отношения с развитыми цивилизованными странами, что во времена Петра. что во времена Екатерины, что во времена СССР 30-40 годов прошлого века, то все получалось лучше. Были времена когда взлетали и технологии и науки. А с периодами изоляционизма удивительно, но не получалось. Но обсуждать это с дегенератами и шпиками террористами на окладе бесполезно.
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 17:38]
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 17:41]
Y
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Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 21:23
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