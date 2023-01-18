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≡ Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45982
Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 15:37
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Депутат предложил перенести проведение последнего звонка в казахстанских школах с 31 мая на другой день. Дело в том, что 31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21945
Re: Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 15:37
#1
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Совершенно правильное решение!
И нужно требовать от того, кто там взял на себя подобие СССР, пусть выплачивает законные репарации..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18828
Re: Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 15:50
#2
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//31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода.//

ну и переносите свой день памяти.
опыт есть ,тусуете всякие праздники туда сюда.
а святое- последний звонок в школе- не трогайте.
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abaika95
§ abaika95
(Пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13398
Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 16:11
#3
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давно пора а то 31 днем главное мероприятия в парках и скверах у памятников жертвам репрессий и голода а вечером пьяная школота шляется по всему городу празднуя день окончания сидения за партой

[Исправлено: Тимур Гафуров, 18.01.2023 - 19:43]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1073
Re: Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 18:12
#4
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Цитата:
Дело в том, что 31 мая в Казахстане - День памяти жертв политических репрессий и голода.

Источник:


Лучше напишите кто именно виноват в репрессиях и голодоморе..не ходите вокруг и около..У каждого преступления есть виновник преступления ну и Ф.И.О
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5781
Re: Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 19:26
#5
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Я пожелал бы не делать виноватым всё советское время , Сталина тем более. У всех голодоморов, репрессии и ГУЛАГов есть конкретные имена. А идеология при СССР была самая лучшая во всём человечестве. Интернационализм, равенство граждан,бесклассовое общество, пенсии в пятьдесят лет и др, что здесь плохого?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18828
Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 19:57
#6
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можно и так подойти.
указ об этом дне от 1997года.
при уже независимом Казахстане.
о нем знают то немногие, если уж прямо говорить.
назначая его на 31 мая,никто и не думал что последний звонок в школе помешает.
который много лет до этого проводился в этот день.
прошло 26 лет.и вот депутат имярек решил что о нем (о депутате) должен знать весь мир.
и сказал - последний звонок перенести.
патамушта.
добавив при этим кучу, по моему бреда в довесок.
/Кроме того, мажилисмен заявил, что 31 мая каждый родитель должен провести поучительную беседу в семье. Так же, по его мнению, должны поступить учителя и проповедники в религиозных учреждениях. Собрания министров и акимов в этот день также должны начинаться с минуты //
//программами о событиях того времени;публиковать в СМИ статьи, которые всесторонне передают исторический вес, поучительный смысл знаменательной даты;////

[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 20:01]
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Филипп Филиппович
* Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
195
Последний звонок в школах Казахстана призвали перенести
Отправлено: 18.01.23 - 21:22
#7
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Этот, так называемый "день", провоцирует слабые и неокрепшие умы местных маргиналов к поиску виновных.
И будьте уверены, если не нашли, они найдут. И будут пытаться наказать.
Последствия -непредсказуемые.
Отказаться от этого дня, эти же маргиналы, найдут виновных, кто удалил этот день. И накажут ещё и их.
Цугцванг, господа! Цугцванг)
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