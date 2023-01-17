Прогноз на 5 дней
ясно-20°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 77% влажность
  • С, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45982
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума.
Читать новость

КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1691
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:46
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

На счёт активности даже не спорю. В моём случае могу пояснить. Наш дом находится отдельно от других домов ПКСК, и никто и никогда даже не пытался провести именно собрание жильцов ВСЕХ домов.Так же проще, как говорится, разделяй и властвуй. Тем говорят, что деньги пошли на наш дом, нам,что на них.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18827
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:47
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
один раз давно уже,где то 2010 год,
какая то буча была,
хотели председателя свергнуть,
бунтовщики в акимат письма писали.
вот тогда было собрание в школе,
Шамшиев Алмабек приезжал
в 2019 году он умер),
тогда он был зам акима города.
тогда я сходил.
пошумели и разошлись.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 16:47]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:52
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Залемши там то ды.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21940
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 17:46
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Марик ,а на что вы по 20 тыс скидывались

У нас там несколько фондов.
Фонд двора, субботники, праздники, шлагбаумы, фонд снегоуборки.
Скидывались по 20 тысяч шлагбаумы автолюбители, потом по 25 на антивпндальные, но уже цена была равна для вмех, с проверкой, чтоб не суточная квартира была и без всяких курьеров.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21940
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 17:48
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Создавайте ОСИ ,меня ПКСК всем устраивает.

ПКСК же в этом году ликвидируются, а те дома что не смогут, войдут в эти уже не ПКСК, а кампании, и там вот будет все по другому
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21940
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 17:51
#35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это в 3 домах, полтора дома 9 ти этажных, по количеству квартир просто огромный ОСИ.

200 квартир, но и проблем ровно на столько же больше, насос, три лифта, каждый если покупать по 15 лимонов и тд..
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4845
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 19:29
#36
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
те дома что не смогут, войдут в эти уже не ПКСК, а кампании, и там вот будет все по другому

Если правильно понимаю,кто не создал ОСИ будет принудительно назначена управляющая компания,вот пусть и покажут как надо в этих реалиях жить.
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS