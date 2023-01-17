Отправлено: - 19:29

111:

те дома что не смогут, войдут в эти уже не ПКСК, а кампании, и там вот будет все по другому



Цитата:Если правильно понимаю,кто не создал ОСИ будет принудительно назначена управляющая компания,вот пусть и покажут как надо в этих реалиях жить.