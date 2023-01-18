Re: Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии...

Отправлено: - 19:18

Для прогресса требуется конкурентная среда, только при наличии двух конкурентов в стране будут положительные сдвиги. Надо всем карликам предложить объединиться в оппозицию и объявить против аманата борьбу. Победитель должен определить курс страны на ближайшие годы. А что мы имеем на деле. Переобувшие депутаты, вороватые акимы, туповатые чиновники. Они все держатся только по протекции...