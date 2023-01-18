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≡ Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о создании финансовой пирамиды рассматривают в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45982
Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о создании финансовой пирамиды рассматривают в суде Костаная
Отправлено: 18.01.23 - 18:07
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63-летнего Игоря ГРАНОВСКОГО обвиняют в создании финансовой пирамиды под видом ПК "Лучший выбор-2018". В кооператив вошли 458 пайщиков, которые вкладывали деньги на льготную покупку недвижимости и машин.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1073
Re: Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о...
Отправлено: 18.01.23 - 18:07
#1
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Цитата:
- Не знаю в чем обвинение усмотрело признаки финансовой пирамиды, - отметил подсудимый. - Показания давать буду.

Источник:

А вашем УСТАВЕ что написано? И лицензия есть ? Цитата:
Двое из них сообщили, что вложили от 3 млн до 5 млн тенге, Грановского видят в первый раз,

Источник:


Понятно что с Грановским суд разберётся.А вам мозги для чего интересно?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5781
Re: Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о...
Отправлено: 18.01.23 - 19:07
#2
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С этими пирамидами какое-то двоякое понимание сути, если бы цепочку не прерывать за счёт вновь прибывших будут жировать кто впереди. Однако, цепочка однажды прервется и интересы последних потерпят фиаско. Поэтому лучше держаться от всего этого подальше
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