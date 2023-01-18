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Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о создании финансовой пирамиды рассматривают в суде Костаная
Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о создании финансовой пирамиды рассматривают в суде Костаная
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