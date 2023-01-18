Re: Незаконно привлек почти полмиллиарда тенге - Новое дело о...

Отправлено: - 19:07

С этими пирамидами какое-то двоякое понимание сути, если бы цепочку не прерывать за счёт вновь прибывших будут жировать кто впереди. Однако, цепочка однажды прервется и интересы последних потерпят фиаско. Поэтому лучше держаться от всего этого подальше