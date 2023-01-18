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≡ Казахстанские теннисисты провели матчи первого раунда первого турнира года из серии «Большого шлема»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45982
Казахстанские теннисисты провели матчи первого раунда первого турнира года из серии «Большого шлема»
Отправлено: 18.01.23 - 18:56
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Посеянная на турнире в Мельбурне под 22-м номером Рыбакина первой из казахстанских теннисистов вышла на корт в Мельбурне. Ее соперницей по первому раунду (стадия 1/64 финала) стала Элизабетта Коччаретто из Италии.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18827
Re: Казахстанские теннисисты провели матчи первого раунда...
Отправлено: 18.01.23 - 18:56
#1
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Рыбакина уже в третий круг вышла.
между тем.
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