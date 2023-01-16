Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения

Отправлено: - 18:03

Касаемо северных территорий, уже набитая в искомину особенно в молодежной среде, мое мнение такая. Российские города Астархан, орынбор,томен, омбы, ертыс, еркут и другие всегда населялись казахами, монголами, бурятами и прочими, но волей судьбы они оказались в русской среде. Ничего с этим не поделаешь. Однако, никто же не собирается идти войной и возвращать как это говорят, в родную гавань. Поэтому,заявления в этой связи с той стороны должны резко пресекаться.