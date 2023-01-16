Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Очередного диванного аналитика развели на откровения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45982
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7151
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 02:06
Цитата:
---А что , уже война идет против Казахстана ?
111:
войну против Казахстана
войну против Казахстана
---А что , уже война идет против Казахстана ?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21940
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 07:41
Комментарий удален модератором.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1120
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:04
Комментарий удален модератором.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:08
Что то Сайлау Курманов, автор "новости" молчит.
забросил провокацию с рассылок помойного вацапа
и молчит.
хотелось бы услышать его мнение.
и зачем он это сделал.
[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 09:17]
забросил провокацию с рассылок помойного вацапа
и молчит.
хотелось бы услышать его мнение.
и зачем он это сделал.
[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 09:17]
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:13
Цитата:
alex_60:Да на фиг его мнение. Мне такое провакационоое ,каждый день дарят. Хрень выкинул в народных новостях. Пусть теперь сам с этим живёт.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:18
Цитата:
да, согласен.
Vit:
Пусть теперь сам с этим живёт.
Пусть теперь сам с этим живёт.
да, согласен.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 21940
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 10:31
Красивая тема.
По больше бы таких, чтоб все знали, ху ист ху..
По больше бы таких, чтоб все знали, ху ист ху..
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 10:36
Цитата:
111:Тема ваще супер, . Сразу видно кто хочет развал . Опс, нашли дурилку зелебобу, А крутые пацаны схавали.) один в один ситуация.
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 17:44
[b]￼ ￼
Что то Сайлау Курманов, автор "новости" молчит.
Я по этой теме высказался сполна, я старой закалки коммунист, для меня тема актуальная. Некогда граждане одной страны стали ругаться и драться, а сливки пожинают капиталисты. В стране полно шовинистов, националистов и всяких религиозных активистов, поэтому призываю правительство и депутатов не упускать ситуацию, народ нельзя злить, испытывать терпение все должны работать прежде во благо страны. Надо жестко пресекать языковые патрули, призывы всякие, он давно должны сидеть в тюрьме вместе с чиновниками лизоблюдами
Что то Сайлау Курманов, автор "новости" молчит.
Я по этой теме высказался сполна, я старой закалки коммунист, для меня тема актуальная. Некогда граждане одной страны стали ругаться и драться, а сливки пожинают капиталисты. В стране полно шовинистов, националистов и всяких религиозных активистов, поэтому призываю правительство и депутатов не упускать ситуацию, народ нельзя злить, испытывать терпение все должны работать прежде во благо страны. Надо жестко пресекать языковые патрули, призывы всякие, он давно должны сидеть в тюрьме вместе с чиновниками лизоблюдами
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 18:03
Касаемо северных территорий, уже набитая в искомину особенно в молодежной среде, мое мнение такая. Российские города Астархан, орынбор,томен, омбы, ертыс, еркут и другие всегда населялись казахами, монголами, бурятами и прочими, но волей судьбы они оказались в русской среде. Ничего с этим не поделаешь. Однако, никто же не собирается идти войной и возвращать как это говорят, в родную гавань. Поэтому,заявления в этой связи с той стороны должны резко пресекаться.
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 18:12
По украинской теме, считаю, что идёт вторая мировая война с перерывом на семьдесят лет. Бандеры, нацисты и прочие при поддержке заинтересованных сторон используют наивных простолюдин для своих коварных целей и поэтому полностью на стороне СВО, Россия как правоприемница СССР имеет право защитить себя.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 18:27
спасибо за разьяснения.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать