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≡ Очередного диванного аналитика развели на откровения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45982
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
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На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7151
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 02:06
#75
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Цитата:
111:
войну против Казахстана

---А что , уже война идет против Казахстана ?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21940
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 07:41
#76
Комментарий удален модератором.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1120
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:04
#77
Комментарий удален модератором.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18827
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:08
#78
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Что то Сайлау Курманов, автор "новости" молчит.
забросил провокацию с рассылок помойного вацапа
и молчит.
хотелось бы услышать его мнение.
и зачем он это сделал.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 09:17]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:13
#79
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Цитата:
alex_60:
Да на фиг его мнение. Мне такое провакационоое ,каждый день дарят. Хрень выкинул в народных новостях. Пусть теперь сам с этим живёт.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18827
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 09:18
#80
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Цитата:
Vit:
Пусть теперь сам с этим живёт.


да, согласен.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21940
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 10:31
#81
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Красивая тема.
По больше бы таких, чтоб все знали, ху ист ху..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 10:36
#82
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Цитата:
111:
Тема ваще супер, . Сразу видно кто хочет развал . Опс, нашли дурилку зелебобу, А крутые пацаны схавали.) один в один ситуация.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5781
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 17:44
#83
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[b]￼ ￼

Что то Сайлау Курманов, автор "новости" молчит.

Я по этой теме высказался сполна, я старой закалки коммунист, для меня тема актуальная. Некогда граждане одной страны стали ругаться и драться, а сливки пожинают капиталисты. В стране полно шовинистов, националистов и всяких религиозных активистов, поэтому призываю правительство и депутатов не упускать ситуацию, народ нельзя злить, испытывать терпение все должны работать прежде во благо страны. Надо жестко пресекать языковые патрули, призывы всякие, он давно должны сидеть в тюрьме вместе с чиновниками лизоблюдами
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5781
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 18:03
#84
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Касаемо северных территорий, уже набитая в искомину особенно в молодежной среде, мое мнение такая. Российские города Астархан, орынбор,томен, омбы, ертыс, еркут и другие всегда населялись казахами, монголами, бурятами и прочими, но волей судьбы они оказались в русской среде. Ничего с этим не поделаешь. Однако, никто же не собирается идти войной и возвращать как это говорят, в родную гавань. Поэтому,заявления в этой связи с той стороны должны резко пресекаться.
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сайлау курманов
* сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5781
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 18:12
#85
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По украинской теме, считаю, что идёт вторая мировая война с перерывом на семьдесят лет. Бандеры, нацисты и прочие при поддержке заинтересованных сторон используют наивных простолюдин для своих коварных целей и поэтому полностью на стороне СВО, Россия как правоприемница СССР имеет право защитить себя.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18827
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 18:27
#86
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спасибо за разьяснения.
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