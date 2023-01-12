Отправлено: - 18:18

Alehander: ЧТО ТАКОЕ СССР?! СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. CССР -

Alehander: и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие

Alehander: При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача

[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 15:28]

Цитата:Когда я был счастливым пионером у автомата с газировкой в начале восьмидесятых, я не видел ни одного доноса. Ни одного школьника 1280 учеников школы не посадили, не посадили ни одного родителя. Все родители были счастливы, обеспечены работой и получали новое жильё в новых домах бесплатно.Что они делали не так? Может не туда писали? В Спортлото вместо НГ или КГБ?Цитата:Очень очень бедная страна.Настолько бедная что вывела первый Спутник, первого космонавта и авиация была собственная одна из самых мощных в семидесятых годах. Аэрофлот в семидесятых крупнейшая авиакомпания мира с самым большим парком машин. Советский человек ещё самый летающий в то время. Американцы ещё отставали а европейцы не могли себе позволить.Построила Родина этому перцу весь наш город с промышленными предприятиями гигантами А ССГПО в Рудном откуда по подписи если судить желтая каска пишет вообще крупнейший горнообогатительынй комбинат того времени был в мире. Стали мы плавили больше всех в мире. Комбинаты строили. С целым городом с Дворцами спорта, школами, детсададами, базами отдыха и всеми атрибутами крупного города. Посмотрите на старый Ситроен семидесятых. Он был хуже жигулей намного и даже рядом эта колымага не стояла, на нем ездила половина французов.Цитата:Для меня шоколадна и Кумыс из Костаная будет небывалая удача. Да, имело место. Но носили венгерские рубашки, югославские брюки и итальянские сапоги продавали в обувном магазине на Гоголя в отделе женсокй обуви, но не всегда. Впрочем наши ботинки были не хуже, а зачастую лучше иностранных. Они были из качественных материалов не промерзали в нашу зиму, не лопались и носились дольше.Где теперь обувная фабрика с качественной обувью на углу Ленина и Набережной?А преклоняться как негр перед блестящими стеклянными бусами и бегать за ними в желтой каске нехорошо!