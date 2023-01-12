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Страна, которую мы так любили!
Страна, которую мы так любили!
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45982
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 12.01.23 - 03:19
Новый выпуск проекта «Старые фотографии» посвящен столетию образования СССР. 22 декабря 1922 года на Всесоюзном съезде Советов с участием делегатов РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики (ЗСФСР - Азербайджан, Армения, Грузия) был принят договор об образовании СССР. Вот уже 100 лет этой знакомой аббревиатуре - Союз Советских Социалистических Республик.
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1
(Полноправные пользователи)
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- 17.01.12
- Сообщений:
- 21940
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 10:28
Ну а детство, где бы оно не было, хоть в самой террористической стране, конечно, останется для нас всегда счастливым, каким бы оно не было..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
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- 19.08.08
- Сообщений:
- 12416
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 17:20
У приезжих нынешних так называемых "теперь городских жителей" планка памяти очень короткая
Примерно как у модуля с Ардуино, который не справляется с логикой своим убогим содержимым и ему пристроили примитивный процессор и немного памяти как в принтер на пару страниц печати.
ПЗУ по всей видимости не полагается, хотя у некоторых экземпляриусов какие-то проскоки электронов там возникают.
Теперь они пыжатся и выдают какие-то обрывки своих сведений. Смешные хоть свет туши.
Жили мол в угнетаемой стране! Наверное проц рангом повыше где-то в сервере угнетал заданиями перефирию!
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! САМОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! Но детство всегда было счастливым!
Цитата:
Тут уже электроны хаотично бегали по их подобию процессора, но что-то набегали из некоторых полуобесточенных ячеек памяти:
Цитата:
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 14:23]
Примерно как у модуля с Ардуино, который не справляется с логикой своим убогим содержимым и ему пристроили примитивный процессор и немного памяти как в принтер на пару страниц печати.
ПЗУ по всей видимости не полагается, хотя у некоторых экземпляриусов какие-то проскоки электронов там возникают.
Теперь они пыжатся и выдают какие-то обрывки своих сведений. Смешные хоть свет туши.
Жили мол в угнетаемой стране! Наверное проц рангом повыше где-то в сервере угнетал заданиями перефирию!
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! САМОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ! Но детство всегда было счастливым!
Цитата:
111: хоть в самой террористической стране, конечно, останется для нас всегда счастливым, каким бы оно не было
Тут уже электроны хаотично бегали по их подобию процессора, но что-то набегали из некоторых полуобесточенных ячеек памяти:
Цитата:
111: saba:А кто это был?Это тот, которого ждали Ждуны.Святой, однокашник или одногруппник другого Святого..Но потом некоторые почему то им были недовольны..
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 14:23]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12416
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 17:55
Совсем неумные вбрасыватели нанятые терроризмом на окладе от ветки отстали.
Осилить материала не смогли.
Читать их нудные, глупые вбросы - себя не уважать.
Но у нас тут появился некий экземпляр в желтой каске с вбросом сразу целой главы методички для троллей.
Желтая каска даже не менял ничего местами, вкопипастил!
Напомним, кто не знает. желтая каска в крупных научных и промышленных организациях с огромным количеством оборудования имеет значение.
Цвета как отче наш все должны знать.
Белая каска. . Белая каска - руководство предприятия, и иногда ведущий инженерный состав.
Оранжевая каска - рабочий. На стройке - строитель
Красная каска - прорабы на стройке или нач участков на предприятии. (в некоторых местах принято красная - стажеры, гости объекта и СМИ. Чтоб их было видно и люди управляющие процессами и механизмами были аккуратны вблизи неопытных) Оператор механизмов будет перемещать технологические части механизмов, например 7метровую стрелу манипулятора с грузом осторожнее, если видит красную каску - это неопытные люди на стройке и могут попасть под траекторию.
В случае если принято красная у прорабов - это низовой начальник. У нас когда оперативно строили на объекте могло быть больше 12 прорабов одновременно. На одного прораба всего пять рабочих. Объект ответственный, и чтоб отдать распоряжение или поправить прораба нужно было сначала найти. Цвет каски очень помогал в огромном муравейнике.
Желтая каска - чаще всего рабочий выполняющий прямые поручения начальников! То есть метнулся и чтоб через три минуты тут стоял промышленный пылесос, или бегом мосток разверни к третьей площадке, ведро в зубы и чтоб блестело через минуту! В общем профессиональный и очень быстрый специалист на побегушках. Реально бегающий пулей. Его задача пулей летать и выполнять. Строить обычно качественно не может, это задача оранжевых, но бегает по поручениям очень быстро.
И так, что же нам напечатал *(скопипастил конечно) обладатель желтой каски на аве В 472 послании этой ветки.??
[Исправлено: Gljuk, 18.01.2023 - 18:30]
Осилить материала не смогли.
Читать их нудные, глупые вбросы - себя не уважать.
Но у нас тут появился некий экземпляр в желтой каске с вбросом сразу целой главы методички для троллей.
Желтая каска даже не менял ничего местами, вкопипастил!
Напомним, кто не знает. желтая каска в крупных научных и промышленных организациях с огромным количеством оборудования имеет значение.
Цвета как отче наш все должны знать.
Белая каска. . Белая каска - руководство предприятия, и иногда ведущий инженерный состав.
Оранжевая каска - рабочий. На стройке - строитель
Красная каска - прорабы на стройке или нач участков на предприятии. (в некоторых местах принято красная - стажеры, гости объекта и СМИ. Чтоб их было видно и люди управляющие процессами и механизмами были аккуратны вблизи неопытных) Оператор механизмов будет перемещать технологические части механизмов, например 7метровую стрелу манипулятора с грузом осторожнее, если видит красную каску - это неопытные люди на стройке и могут попасть под траекторию.
В случае если принято красная у прорабов - это низовой начальник. У нас когда оперативно строили на объекте могло быть больше 12 прорабов одновременно. На одного прораба всего пять рабочих. Объект ответственный, и чтоб отдать распоряжение или поправить прораба нужно было сначала найти. Цвет каски очень помогал в огромном муравейнике.
Желтая каска - чаще всего рабочий выполняющий прямые поручения начальников! То есть метнулся и чтоб через три минуты тут стоял промышленный пылесос, или бегом мосток разверни к третьей площадке, ведро в зубы и чтоб блестело через минуту! В общем профессиональный и очень быстрый специалист на побегушках. Реально бегающий пулей. Его задача пулей летать и выполнять. Строить обычно качественно не может, это задача оранжевых, но бегает по поручениям очень быстро.
И так, что же нам напечатал *(скопипастил конечно) обладатель желтой каски на аве В 472 послании этой ветки.??
[Исправлено: Gljuk, 18.01.2023 - 18:30]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12416
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 18:18
Цитата:
Что они делали не так? Может не туда писали? В Спортлото вместо НГ или КГБ?
Цитата:
Очень очень бедная страна.
Настолько бедная что вывела первый Спутник, первого космонавта и авиация была собственная одна из самых мощных в семидесятых годах. Аэрофлот в семидесятых крупнейшая авиакомпания мира с самым большим парком машин. Советский человек ещё самый летающий в то время. Американцы ещё отставали а европейцы не могли себе позволить.
Построила Родина этому перцу весь наш город с промышленными предприятиями гигантами А ССГПО в Рудном откуда по подписи если судить желтая каска пишет вообще крупнейший горнообогатительынй комбинат того времени был в мире. Стали мы плавили больше всех в мире. Комбинаты строили. С целым городом с Дворцами спорта, школами, детсададами, базами отдыха и всеми атрибутами крупного города. Посмотрите на старый Ситроен семидесятых. Он был хуже жигулей намного и даже рядом эта колымага не стояла, на нем ездила половина французов.
Цитата:
А преклоняться как негр перед блестящими стеклянными бусами и бегать за ними в желтой каске нехорошо!
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 15:28]
Alehander: ЧТО ТАКОЕ СССР?! СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. CССР -Когда я был счастливым пионером у автомата с газировкой в начале восьмидесятых, я не видел ни одного доноса. Ни одного школьника 1280 учеников школы не посадили, не посадили ни одного родителя. Все родители были счастливы, обеспечены работой и получали новое жильё в новых домах бесплатно.
Что они делали не так? Может не туда писали? В Спортлото вместо НГ или КГБ?
Цитата:
Alehander: и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие
Очень очень бедная страна.
Настолько бедная что вывела первый Спутник, первого космонавта и авиация была собственная одна из самых мощных в семидесятых годах. Аэрофлот в семидесятых крупнейшая авиакомпания мира с самым большим парком машин. Советский человек ещё самый летающий в то время. Американцы ещё отставали а европейцы не могли себе позволить.
Построила Родина этому перцу весь наш город с промышленными предприятиями гигантами А ССГПО в Рудном откуда по подписи если судить желтая каска пишет вообще крупнейший горнообогатительынй комбинат того времени был в мире. Стали мы плавили больше всех в мире. Комбинаты строили. С целым городом с Дворцами спорта, школами, детсададами, базами отдыха и всеми атрибутами крупного города. Посмотрите на старый Ситроен семидесятых. Он был хуже жигулей намного и даже рядом эта колымага не стояла, на нем ездила половина французов.
Цитата:
Alehander: При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удачаДля меня шоколадна и Кумыс из Костаная будет небывалая удача. Да, имело место. Но носили венгерские рубашки, югославские брюки и итальянские сапоги продавали в обувном магазине на Гоголя в отделе женсокй обуви, но не всегда. Впрочем наши ботинки были не хуже, а зачастую лучше иностранных. Они были из качественных материалов не промерзали в нашу зиму, не лопались и носились дольше. Где теперь обувная фабрика с качественной обувью на углу Ленина и Набережной?
А преклоняться как негр перед блестящими стеклянными бусами и бегать за ними в желтой каске нехорошо!
[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 15:28]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12416
Страна, которую мы так любили!
Отправлено: 18.01.23 - 19:08
Цитата:
В вашей скопированнй писуле для дегенератов закралась ошибка.
Этот космический корабль из СССР так и называется ПРОГРЕСС!
Это самый надежный, экологичный космический грузовик за все время освоения космоса.
И создан он в СССР.
Создан в 1973 году и до сих пор снабжает все космические экспедиции грузами, а космонавтов водой. воздухом едой и всем необходимым. Ближайший "Прогресс МС-22", запуск которого запланирован на 9 февраля, доставит на международную космическую станцию все грузы, а так-же посылки, сюрпризы и подарки от их родных.
Когда в начале века вместо брода Кустанай на Тоболе появился город. А потом в нем вместо полудохлого осла. на котором везли молоть зерно на деревянную ветромельницу появился комфортный город где все были обеспечены комфортным жильем с водопроводом, электричеством и отоплением и работой. Это ПРОГРЕСС.
А когда жуликантропы из акимата разрушают последние предприятия и выкидывают людей на улицу и воруют последний кинотеатр это РЕГРЕСС.
Цитата:
Вы неправильно эту дешманскую писанину употребили!
В Кустанае никогда не существовало коммуналок.
В этой дважды Ордена Ленина успешной области все имели отдельное жильё.
Все мои одноклассники и знакомые и знакомые их знакомых жили в отдельных благоустроенных квартирах.
Даже в газетах не было такого раздела "продам комнату"
И быть не могло. НЕ БЫЛО В КУСТАНАЕ ЖИЛОГО ФОНДА ПОД НАЗВАНИЕМ КОММУНАЛКА.
По крайней мере в нашем детстве мы могли об этом прочитать только в книжках.
Если бы увидели обязательно бы приперлись всем классом на такое чудо посмотреть.
Когда были в ПИТЕРЕ прикалывались реально ходили!
Естественно низкоквалифицированные приезжие собирающие мусор по интернет помойкам этого знать не могли.
И они копипастят эту дезу просто так.
Дальнейшее враньё с сайтов для дикарей разбирать смысла конечно нет. Но смешно ведь черт побери.
Когда отлично знаешь как было у нас.
Alehander:
СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса
СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса
В вашей скопированнй писуле для дегенератов закралась ошибка.
Этот космический корабль из СССР так и называется ПРОГРЕСС!
Это самый надежный, экологичный космический грузовик за все время освоения космоса.
И создан он в СССР.
Создан в 1973 году и до сих пор снабжает все космические экспедиции грузами, а космонавтов водой. воздухом едой и всем необходимым. Ближайший "Прогресс МС-22", запуск которого запланирован на 9 февраля, доставит на международную космическую станцию все грузы, а так-же посылки, сюрпризы и подарки от их родных.
Когда в начале века вместо брода Кустанай на Тоболе появился город. А потом в нем вместо полудохлого осла. на котором везли молоть зерно на деревянную ветромельницу появился комфортный город где все были обеспечены комфортным жильем с водопроводом, электричеством и отоплением и работой. Это ПРОГРЕСС.
А когда жуликантропы из акимата разрушают последние предприятия и выкидывают людей на улицу и воруют последний кинотеатр это РЕГРЕСС.
Цитата:
Alehander:
СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово "сосед" приобретает особый смысл.
СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово "сосед" приобретает особый смысл.
Вы неправильно эту дешманскую писанину употребили!
В Кустанае никогда не существовало коммуналок.
В этой дважды Ордена Ленина успешной области все имели отдельное жильё.
Все мои одноклассники и знакомые и знакомые их знакомых жили в отдельных благоустроенных квартирах.
Даже в газетах не было такого раздела "продам комнату"
И быть не могло. НЕ БЫЛО В КУСТАНАЕ ЖИЛОГО ФОНДА ПОД НАЗВАНИЕМ КОММУНАЛКА.
По крайней мере в нашем детстве мы могли об этом прочитать только в книжках.
Если бы увидели обязательно бы приперлись всем классом на такое чудо посмотреть.
Когда были в ПИТЕРЕ прикалывались реально ходили!
Естественно низкоквалифицированные приезжие собирающие мусор по интернет помойкам этого знать не могли.
И они копипастят эту дезу просто так.
Дальнейшее враньё с сайтов для дикарей разбирать смысла конечно нет. Но смешно ведь черт побери.
Когда отлично знаешь как было у нас.
-
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