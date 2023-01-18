Отправлено: - 16:11

alex_60:

ну и переносите свой день памяти. опыт есть ,тусуете всякие праздники туда сюда. а святое- последний звонок в школе- не трогайте.

давно пора а то 31 днем главное мероприятия в парках и скверах у памятников жертвам репрессий и голода а вечером пьяная школота шляется по всему городу празднуя день окончания сидения за партойЦитата:все что нужно знать о наших местных Кучерахни в чем не разбираетсямыслей толком нет об различных политических или общественных темах,одни набросыи против всего чего не понимаеттипичный homo putinus как ядко выразился один российский режиссер