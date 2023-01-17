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≡ "Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45980
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
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Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1691
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:46
#30
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Цитата:
kbkz1980:

На счёт активности даже не спорю. В моём случае могу пояснить. Наш дом находится отдельно от других домов ПКСК, и никто и никогда даже не пытался провести именно собрание жильцов ВСЕХ домов.Так же проще, как говорится, разделяй и властвуй. Тем говорят, что деньги пошли на наш дом, нам,что на них.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18825
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:47
#31
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один раз давно уже,где то 2010 год,
какая то буча была,
хотели председателя свергнуть,
бунтовщики в акимат письма писали.
вот тогда было собрание в школе,
Шамшиев Алмабек приезжал
в 2019 году он умер),
тогда он был зам акима города.
тогда я сходил.
пошумели и разошлись.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 16:47]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:52
#32
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Цитата:
kbkz1980:

Залемши там то ды.
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