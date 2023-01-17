Отправлено: - 16:46

kbkz1980:



Цитата:На счёт активности даже не спорю. В моём случае могу пояснить. Наш дом находится отдельно от других домов ПКСК, и никто и никогда даже не пытался провести именно собрание жильцов ВСЕХ домов.Так же проще, как говорится, разделяй и властвуй. Тем говорят, что деньги пошли на наш дом, нам,что на них.