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≡ "Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45980
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
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Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7151
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 02:48
#15
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Цитата:
111:
нет никакой отчетности,

----Отчетность была , даже ревизионная комиссия была .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21937
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 07:31
#16
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Цитата:
Гога:
Отчетность была ,

Врать не нужно то..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7151
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 13:07
#17
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Цитата:
111:
Врать не нужно то..

---По крайней мере у нас председатель раз в год на собрании отчитывалась . Правда цифры интересные были .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21937
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 13:24
#18
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Цитата:
Гога:
По крайней мере у нас председатель раз в год на собрании отчитывалась .

Да это все они отмчитывались, но деньги не показывали и ихникто не проверял и не устраивали ревизии, как даже в самом захудалом магазинчике, а там тысячи квартир..
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1120
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 14:55
#19
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Цитата:
111:
Но денег от жителей не хватает, председатель сидит без зарплаты и слесаря тоже еле как

Это в 3 домах, полтора дома 9 ти этажных, по количеству квартир просто огромный ОСИ. А у нас 24 квартиры. про что вообще можно говорить?
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1691
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 16:11
#20
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Цитата:
Гога:

Из собственных наблюдений и опыта, могу сделать вывод, что норму о проведении собраний для принятия каких-либо решений следует исключить как не работающую.За всё время существования ПКСК нормального легитимного собрания не было ни разу, были сходки кучки пенсионеров, от силы человек 30 из 126 квартир дома.Тем более, что в ПКСК не один наш дом, какое же это общее собрание? С ОСИ будет ровно то же самое. Поэтому никаких собраний, только подписные листы дадут более-менее реальную картину о мнении жильцов по любому вопросу. А для этого надо, чтобы оторвали пятые точки и пошли в народ председатели, мастера, бухгалтера, которым мы платим зарплату.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18825
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:25
#21
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Цитата:
КГСПС:
.За всё время существования ПКСК нормального легитимного собрания не было ни разу, были сходки кучки


так и есть.
за осень смотрел раз пять обьявления по сбору по поводу перехода
вывешивались,толку ноль.
вчера смотрю обьявление на пкск - в связи..
пкск извещает с 1.01.23 тариф 45 тенге.
ну и фиг с ним.
главное чтобы стояки закрывали быстро если побежало,
да дворник работал летом и зимой.
в пол восьмого утром иду каждый день,
он метет, урны очищает.
трактором после буранов чистят.
ну промывка перед сезоном.
чистки стояков канализации.
в подвалах сухо, проводку в подьездах меняли ,
ремонт подьездов раз в пять лет делают.
швы по заявкам наружные заделывают.
деревья перед подьездами обрезают.
конструкция крыши ремонта не требует.
лавочки чинят.
во дворе две детские площадки,
в соседнем дворе корт с покрытием,
зимой заливают.
пять домов вроде в пкск.
сам пкск в соседнем доме сидит.
номера телефонов всех служб на щите обьявлений.
проблем с парковкой нет в принципе.
машин пятьдесят ночуют ,
проезд через двор с двухсторонним движением.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 16:40]
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4844
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 16:28
#22
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Цитата:
КГСПС:
для этого надо, чтобы оторвали пятые точки и пошли в народ председатели, мастера, бухгалтера, которым мы платим зарплату.

Это кому на шею вы так хотите присесть?
Если ПКСК то есть старший по дому и пусть гуляет с подписанными листками.
Если не ходите на отчётные собрания,за вами бегать точно не должны.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1691
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:29
#23
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Цитата:
alex_60:

У нас уже давно 60 за кв.м.Также без собрания, бумажка на двери подъезда и всё.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18825
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:31
#24
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Цитата:
КГСПС:
У нас уже давно 60 за кв.м.


до этого 35 у нас было.
уж не помню с какого года.
раньше ходил в пкск платить,
сейчас все через каспи.

[Исправлено: alex_60, 18.01.2023 - 16:34]
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4844
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 16:31
#25
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Марик ,а на что вы по 20 тыс скидывались?
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1691
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:36
#26
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Цитата:
kbkz1980:

Если кворум не собирается, всё равно дело закончится подписными листами. Таков закон. А кворума нет никогда, но решения каким-то чудным образом оформляются.А про шею вы что-то попутали, вроде они у нас сидят.
Профайл
kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4844
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 16:37
#27
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Цитата:
КГСПС:
нас уже давно 60 за кв.м.

У нас 60 т с 1 января,собрание ПКСК было в актовом зале школы ,не много,человек 50 было-думаю надо и народу быть более активнее.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11921
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 16:38
#28
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На пивас.
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4844
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 16:44
#29
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Цитата:
КГСПС:
А кворума нет никогда, но решения каким-то чудным образом оформляются

Если на первое собрание не приходит определённое количество человек,кворума-нет,через время повторное собирают,где у нас присутствовали (по моему 58 чел)-проголосовали.Ходите на собрания и голосуйте.
Цитата:
КГСПС:
про шею вы что-то попутали, вроде они у нас сидят.

Создавайте ОСИ ,меня ПКСК всем устраивает.
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