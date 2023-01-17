Отправлено: - 13:24

Гога:

По крайней мере у нас председатель раз в год на собрании отчитывалась .

Цитата:Да это все они отмчитывались, но деньги не показывали и ихникто не проверял и не устраивали ревизии, как даже в самом захудалом магазинчике, а там тысячи квартир..