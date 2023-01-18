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Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии власти и назначаться на один пятилетний срок
Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии власти и назначаться на один пятилетний срок
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