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≡ Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии власти и назначаться на один пятилетний срок
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45979
Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии власти и назначаться на один пятилетний срок
Отправлено: 18.01.23 - 12:30
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Депутат мажилиса от партии "Ак жол" Ерлик Омиргали предложил ограничить для акимов областей и городов период пребывания в должности одним пятилетним сроком. Также, по мнению депутата, главы регионов и городов должны выходить из партии на период пребывания в этой должности, как это сделал президент.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21930
Re: Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии...
Отправлено: 18.01.23 - 12:30
#1
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Цитата:
Разве их статус выше президента?" 


Это почему так говорит, статус партийца что, выше президента?
Все одно, одни и те же коммуняки как говорится..
Как ты их там не называй, как не переделывай назвпния партий..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2925
Re: Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии...
Отправлено: 18.01.23 - 12:56
#2
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Акимов всех уровней надо избирать. И чтобы выборы реально были прозрачными. Тогда уже неважно будет из какой партии аким.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21930
Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии власти и назначаться на один пятилетний срок
Отправлено: 18.01.23 - 13:02
#3
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Цитата:
юля елиссева:
Акимов всех уровней надо избирать.

Можно бы было выбрать Ильяса..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
649
Re: Ак жол: Акимы областей и городов должны выходить из партии...
Отправлено: 18.01.23 - 13:39
#4
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Акжол заблудился...
Акимы всех уровней должны быть в первую и единственную очередь представителями народа, а не президента.
Тогда и партии никакие им нужны не будут.
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