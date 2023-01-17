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≡ "Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45979
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
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Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7149
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 18.01.23 - 02:48
#15
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Цитата:
111:
нет никакой отчетности,

----Отчетность была , даже ревизионная комиссия была .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21930
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 07:31
#16
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Цитата:
Гога:
Отчетность была ,

Врать не нужно то..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7149
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 13:07
#17
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Цитата:
111:
Врать не нужно то..

---По крайней мере у нас председатель раз в год на собрании отчитывалась . Правда цифры интересные были .
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21930
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 18.01.23 - 13:24
#18
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Цитата:
Гога:
По крайней мере у нас председатель раз в год на собрании отчитывалась .

Да это все они отмчитывались, но деньги не показывали и ихникто не проверял и не устраивали ревизии, как даже в самом захудалом магазинчике, а там тысячи квартир..
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