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≡ Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 17.01.23 - 10:27
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18 января большую часть суток в Казахстане не будет работать телевидение и радио. На вещательных станциях будут проводить плановые профилактические работы.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2920
Re: Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 17.01.23 - 10:27
#1
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их кто-то смотрит? может и не стоит включать?
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
512
Re: Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 17.01.23 - 12:56
#2
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11899
Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 17.01.23 - 15:03
#3
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Цитата:
юля елиссева:

Интереснно что вы смотрите? Пропаганду из России не смотрите. Местную пропаганду не смотрите. Только Кинофильм Чебурашку, что ли смотрите?))

[Исправлено: Vit, 17.01.2023 - 14:05]
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
176
Re: Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 17.01.23 - 20:48
#4
Комментарий удален модератором.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12412
Телевидение и радио в Казахстане отключат на 14 часов
Отправлено: 18.01.23 - 03:18
#5
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Если этот ПРОТУХШИЙ ТРУП ЛЖИВОГО вымершего ящика не включат вообще - будет только лучше. Намного лучше! :lol:



Безмозглая часть населения всё ещё смотрит в этот труп с враньём!



[Исправлено: Серый волк, 18.01.2023 - 00:25]
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