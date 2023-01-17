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≡ Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в иордани
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в иордани
Отправлено: 17.01.23 - 15:20
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Крещенскую купель освятят 18 января в 23:00. Прорубь местные коммунальные службы традиционно расположили на территории городского пляжа. Во время пандемии коронавирусной инфекции массовое купание в проруби в Костанае не проводили.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18794
Re: Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в...
Отправлено: 17.01.23 - 15:20
#1
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погода вроде нормальная будет.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18794
Re: Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в...
Отправлено: 17.01.23 - 15:21
#2
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смотреть кстати тоже интересно,
как люди отдают день традиции.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25639
Re: Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в...
Отправлено: 17.01.23 - 15:25
#3
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Цитата:

есть и агностики.

Это кто, такие?... :-( :-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18794
Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в иордани
Отправлено: 17.01.23 - 15:28
#4
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Цитата:
drakon:
Это кто, такие?..


люди.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25639
Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в иордани
Отправлено: 17.01.23 - 15:30
#5
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Цитата:
alex_60:
люди.

Тоже не - знаешь?... :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18794
Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в иордани
Отправлено: 17.01.23 - 15:32
#6
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Цитата:
drakon:
Тоже не - знаешь?...


их еще два вида.
Атеисты-гностики – не верят ни в одного Бога и знают, что его нет.
Теисты-агностики – верят, что Бог есть, но не знают точно.

[Исправлено: alex_60, 17.01.2023 - 15:35]
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1115
Re: Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в...
Отправлено: 17.01.23 - 15:34
#7
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Грубо говоря неверующий
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1115
Re: Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в...
Отправлено: 17.01.23 - 15:34
#8
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марксистко-Ленинскую философию изучать надо было :-)
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2998
Re: Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в...
Отправлено: 17.01.23 - 15:36
#9
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Цитата:
drakon:
Это кто, такие?...

Я тоже к ним отношусь.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7147
Re: Крещение Господне костанайцы вновь отметят купанием в...
Отправлено: 18.01.23 - 02:51
#10
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Цитата:
alex_60:
погода вроде нормальная будет.

----Хорошо в Кустанае - а у нас +11 днем , ночью +2 .
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