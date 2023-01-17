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≡ Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 13:30
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На решения Минсельхоза не влияет то, кем является владелец неэффективно используемого земельного участка, подчеркнул Ербол Карашукеев. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21883
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 19:24
#15
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Цитата:
Гога:
Так выложи факты здесь !

Зачем тебе выкладывать из тут?
Напиши в личное сообщение, дам ссылку на эти издания, там и ищи..
Проблем то грубо говоря с этим нет..
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
176
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 20:25
#16
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
176
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 20:27
#17
Комментарий удален модератором.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
176
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 20:39
#18
Комментарий удален модератором.
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7147
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 18.01.23 - 02:43
#19
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Напиши в личное сообщение

---Написал - жду ссылки
Профайл
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