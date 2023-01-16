Отправлено: - 13:55

На эти деньги установили 40 видеокамер, благоустроили дворы и спортплощадки, а также содержали парки и скверы. В акимате обещали, что в этом году озеленение и благоустройство пройдут вовремя. Конкурсы на портале госзакупок объявят уже в январе.