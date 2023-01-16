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≡ 948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в 2022 году в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в 2022 году в Костанае
Отправлено: 16.01.23 - 13:55
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На эти деньги установили 40 видеокамер, благоустроили дворы и спортплощадки, а также содержали парки и скверы. В акимате обещали, что в этом году озеленение и благоустройство пройдут вовремя. Конкурсы на портале госзакупок объявят уже в январе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21883
Re: 948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в...
Отправлено: 16.01.23 - 13:55
#1
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Ну неплохо в том году подняли баблишка..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7147
Re: 948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в...
Отправлено: 18.01.23 - 02:24
#2
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Цитата:
111:
неплохо в том году подняли баблишка..

----Почему такие негативные мысли ??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7147
Re: 948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в...
Отправлено: 18.01.23 - 02:25
#3
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Цитата:
111:
подняли баблишка

---Есть факты ?? Или одни домыслы ??? Чтобы не делали - вам все не так .
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7147
Re: 948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в...
Отправлено: 18.01.23 - 02:27
#4
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---Хотя меня тоже смущает ---**По программе "Безопасный двор" установили 40 видеокамер на общую сумму 75 млн тенге.***---1 850 000 на одну камеру ?
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