Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в 2022 году в Костанае
948 млн тенге на благоустройство и озеленение потратили в 2022 году в Костанае
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 18
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать