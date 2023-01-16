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≡ Очередного диванного аналитика развели на откровения
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
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На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7140
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 18.01.23 - 02:06
#75
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Цитата:
111:
войну против Казахстана

---А что , уже война идет против Казахстана ?
Профайл
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