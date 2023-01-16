Очередного диванного аналитика развели на откровения

Отправлено: - 20:06

На вопрос, готов ли он втать на сторону России и воевать против оралманов, казахов в данном случае, он говорит что готов.

И Уважаемый пользователь его высказывания поддерживает, еще и обидается на что то, что алкаша пока что называют алкашом..

То есть Уиджин готов так же с оружием в руках отбирать у нас все, к чему призывет данное лицо?