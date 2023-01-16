Прогноз на 5 дней
ясно-19°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • Ю-ЮВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Очередного диванного аналитика развели на откровения
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21836
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:52
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я и ещё немного.

И это хорошо.
Чем меньше у нас людей,которые хотят как этот алкаш убивать соседей, бывших друзей, целые народы, тем будет лучше для наших будущих поколений..
Ибо война с мирным населением, что происходит сейчас как в Днепре, удел каких то невменяемых животных..
И да, чем их меньше, тем лучше.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21836
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:58
#31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Его радует, что

Эх..
Сколько защитников у того, кто хочет войны как на Украине и не может выговорить слово Соотечественники..
Меня это сегодня ни сколько не радует..
Особенно от тех, кто получает подарки от акимата и при этом поддерживает войну против Казахстана.
Да, это называется сепаратизм..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21836
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 20:02
#32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Теперь ты понял истинное лицо,...

Я понял например..
Человек сказал - "Мы живем среди неприятных нам людей , оралманов"..
И потому Путину надо отобрать все у них.
То есть ты поддерживаешь данное фашиствующее утверждение..
Вот оно, твое истинное лицо..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11897
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 20:05
#33
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:

Че ты мне его тыкаешь. Что он что ты одно помойка. Почему так я сказал? Объясняю. У меня колеги всё за Украину. Мне сказали я орыс. А по факту я укр. Смешные они нацианальные защитники. Получается они нацики.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21836
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 20:06
#34
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На вопрос, готов ли он втать на сторону России и воевать против оралманов, казахов в данном случае, он говорит что готов.
И Уважаемый пользователь его высказывания поддерживает, еще и обидается на что то, что алкаша пока что называют алкашом..
То есть Уиджин готов так же с оружием в руках отбирать у нас все, к чему призывет данное лицо?
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 53
Зарегистрированные пользователи: Vit, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS