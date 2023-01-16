Отправлено: - 19:49

yudjin:

Его радует, что часть людей помрет

Цитата:Хм..Где это я сказал, что радует?Я радоваться уже и не буду, потому что сам туда так же уйду.Но останутся наши дети, которые будут благодаря тому, что таких ждунов, хотящих того, чтобы Россия и с нами сотворила то же самое , что и с Украиной, станет меньше и да, это будет к лучшему..Ты тоже поддерживаешь вторжение и Ждешь его?