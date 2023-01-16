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Очередного диванного аналитика развели на откровения
Очередного диванного аналитика развели на откровения
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45974
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
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Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 23:48
Цитата:
Абайку подменили?
Требую вернуть старого)
Цитата:
Это вы на февраль 20-го намекаете?)
[Исправлено: Филипп Филиппович, 17.01.2023 - 00:04]
abaika95:
цель у них чтобы казахи возненавидлили русских в стране
цель у них чтобы казахи возненавидлили русских в стране
Абайку подменили?
Требую вернуть старого)
Цитата:
abaika95:
иначе у нас наступит ночь длинных ножей
иначе у нас наступит ночь длинных ножей
Это вы на февраль 20-го намекаете?)
[Исправлено: Филипп Филиппович, 17.01.2023 - 00:04]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1312
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 00:14
Цитата:
Это не грим, это такая светоч общества.
Филипп Филиппович:
Я вас не узнаю, в гриме?
Я вас не узнаю, в гриме?
Это не грим, это такая светоч общества.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 01:00
Цитата:
Главы семейств.
Отцы своих детей и пример для подражания.
Наконец, уважаемые бизнесмены.
Эл-починно:
это такая светоч общества
это такая светоч общества
Главы семейств.
Отцы своих детей и пример для подражания.
Наконец, уважаемые бизнесмены.
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 14:27
Я так скажу. Смутные времена, неокрепшие умы, везде постояно ищут врагов, национализм, религия, постоянная провакация со всех сторон, ждуны, сепаратисты. Вот Сегодня модные слова. А в СССР было предельно просто. Мир, дружба, май.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3318
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 14:34
Цитата:
Да! А сейчас: свобода от равенства и братства- моральный кодекс строителя капитализма.
Vit:
А в СССР было предельно просто. Мир, дружба, май.
А в СССР было предельно просто. Мир, дружба, май.
Да! А сейчас: свобода от равенства и братства- моральный кодекс строителя капитализма.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3655
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 15:26
Цитата:
Неравнодушные граждане Казахстана.
И оно вам нужно, кто, что и зачем: - разбирайтесь у себя в стране: - задайте этот вопрос Кадырову - он же теперь строит россиян - кстати будущему президенту России.
Филипп Филиппович:
Кто они?
Кто они?
Неравнодушные граждане Казахстана.
И оно вам нужно, кто, что и зачем: - разбирайтесь у себя в стране: - задайте этот вопрос Кадырову - он же теперь строит россиян - кстати будущему президенту России.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4337
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 18:56
Цитата:
Ох весело тогда будет!)))
ACROS:
кстати будущему президенту России.
кстати будущему президенту России.
Ох весело тогда будет!)))
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 18793
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:11
Цитата:
неравнодушные законопослушные в суд подают, а это бандитский наезд.
один из подобных из языковых патрулей
в розыске и скрывается сами знаете где.
второй сидит, тетка не знаю что с ней сделали. тоже неравнодушные были.
ACROS:
Неравнодушные граждане Казахстана.
Неравнодушные граждане Казахстана.
неравнодушные законопослушные в суд подают, а это бандитский наезд.
один из подобных из языковых патрулей
в розыске и скрывается сами знаете где.
второй сидит, тетка не знаю что с ней сделали. тоже неравнодушные были.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:12
Цитата:
У них же нет мнения, на дай Бог что то спросить у чиновника, а уж как этот пользователь учит любить власть, ему цены в России нет, и разумеется, он никогда ничего у своей власти не спросит..
ACROS:
разбирайтесь у себя в стране: - задайте этот вопрос Кадырову
разбирайтесь у себя в стране: - задайте этот вопрос Кадырову
У них же нет мнения, на дай Бог что то спросить у чиновника, а уж как этот пользователь учит любить власть, ему цены в России нет, и разумеется, он никогда ничего у своей власти не спросит..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1681
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:30
Цитата:
А чем эти "тимуровцы" лучше пьяного болтуна, который в отличие от них лица своего не скрывал? И правоохранителям в первую очередь как раз следует занятся этой группой неравнодушных граждан, если конечно не с их подачи эта группа объявилась.
ACROS:
А чем эти "тимуровцы" лучше пьяного болтуна, который в отличие от них лица своего не скрывал? И правоохранителям в первую очередь как раз следует занятся этой группой неравнодушных граждан, если конечно не с их подачи эта группа объявилась.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:34
Радует только одно, что все эти алкащи Ждуны, которые хотят обратно туда, где есть были рассрелы и Гулаги, исчезнут по мере расходования своего физического состояния..
Надо еще лет 20 подождать, и их численность упадет до критических величин, ну а потом оставшихся можно будет как в зоопарке собрать в одно место, с дальнейшим изучением их атрофии головного мозга от пропаганды..
Надо еще лет 20 подождать, и их численность упадет до критических величин, ну а потом оставшихся можно будет как в зоопарке собрать в одно место, с дальнейшим изучением их атрофии головного мозга от пропаганды..
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:39
Цитата:
Ждун вах, твая ветка. Кончил?
111:
Ждун вах, твая ветка. Кончил?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8975
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:43
Цитата:
Теперь ты понял истинное лицо,... ах, это лицо, некоторых многолетних страдальцев и их отношение к таким же, как он гражданам.
Его радует, что часть людей помрет!
А остатки в зоопарк сошлют!
Вы поняли всю суть этого....?
Ау, модераторы и главный редактор, вы кого пригрели?
Vit:
Ждун вах, твая ветка. Кончил?
Ждун вах, твая ветка. Кончил?
Теперь ты понял истинное лицо,... ах, это лицо, некоторых многолетних страдальцев и их отношение к таким же, как он гражданам.
Его радует, что часть людей помрет!
А остатки в зоопарк сошлют!
Вы поняли всю суть этого....?
Ау, модераторы и главный редактор, вы кого пригрели?
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:45
Цитата:
Где радость? Вот в Украине мозги вывернули пацанам. В Казахстане тебе мозги вывернули. Людей осталось. Я и ещё немного.
111:
Где радость? Вот в Украине мозги вывернули пацанам. В Казахстане тебе мозги вывернули. Людей осталось. Я и ещё немного.
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:49
Цитата:
Хм..
Где это я сказал, что радует?
Я радоваться уже и не буду, потому что сам туда так же уйду.
Но останутся наши дети, которые будут благодаря тому, что таких ждунов, хотящих того, чтобы Россия и с нами сотворила то же самое , что и с Украиной, станет меньше и да, это будет к лучшему..
Ты тоже поддерживаешь вторжение и Ждешь его?
yudjin:
Его радует, что часть людей помрет
Его радует, что часть людей помрет
Хм..
Где это я сказал, что радует?
Я радоваться уже и не буду, потому что сам туда так же уйду.
Но останутся наши дети, которые будут благодаря тому, что таких ждунов, хотящих того, чтобы Россия и с нами сотворила то же самое , что и с Украиной, станет меньше и да, это будет к лучшему..
Ты тоже поддерживаешь вторжение и Ждешь его?
-
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