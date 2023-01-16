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≡ Очередного диванного аналитика развели на откровения
 
 
Страница 2 из 3«123»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 19:11
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На ватцап многих рудничан пришло эти два видео: симпатичная барышня настойчиво задаёт вопросы новоиспеченному блогеру, а тот откровенно отвечает. И среди его размышлений - чтобы скорей дядя Вова забрал к себе, и за это он даже готов воевать.
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
191
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 16.01.23 - 23:48
#15
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Цитата:
abaika95:
цель у них чтобы казахи возненавидлили русских в стране

Абайку подменили?
Требую вернуть старого)
Цитата:
abaika95:
иначе у нас наступит ночь длинных ножей

Это вы на февраль 20-го намекаете?)

[Исправлено: Филипп Филиппович, 17.01.2023 - 00:04]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1312
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 00:14
#16
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Я вас не узнаю, в гриме?

Это не грим, это такая светоч общества. :lol:
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Филипп Филиппович
§ Филипп Филиппович
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.12.22
Сообщений:
191
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 01:00
#17
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Цитата:
Эл-починно:
это такая светоч общества

Главы семейств.
Отцы своих детей и пример для подражания.
Наконец, уважаемые бизнесмены.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11897
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 14:27
#18
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Я так скажу. Смутные времена, неокрепшие умы, везде постояно ищут врагов, национализм, религия, постоянная провакация со всех сторон, ждуны, сепаратисты. Вот Сегодня модные слова. А в СССР было предельно просто. Мир, дружба, май.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3318
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 14:34
#19
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Цитата:
Vit:
А в СССР было предельно просто. Мир, дружба, май.


Да! А сейчас: свобода от равенства и братства- моральный кодекс строителя капитализма.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3655
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 15:26
#20
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Цитата:
Филипп Филиппович:
Кто они?


Неравнодушные граждане Казахстана.
И оно вам нужно, кто, что и зачем: - разбирайтесь у себя в стране: - задайте этот вопрос Кадырову - он же теперь строит россиян - кстати будущему президенту России.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4337
Re: Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 18:56
#21
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Цитата:
ACROS:
кстати будущему президенту России.

Ох весело тогда будет!)))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18793
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:11
#22
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Цитата:
ACROS:
Неравнодушные граждане Казахстана.


неравнодушные законопослушные в суд подают, а это бандитский наезд.
один из подобных из языковых патрулей
в розыске и скрывается сами знаете где.
второй сидит, тетка не знаю что с ней сделали. тоже неравнодушные были.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21836
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:12
#23
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Цитата:
ACROS:
разбирайтесь у себя в стране: - задайте этот вопрос Кадырову

У них же нет мнения, на дай Бог что то спросить у чиновника, а уж как этот пользователь учит любить власть, ему цены в России нет, и разумеется, он никогда ничего у своей власти не спросит..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1681
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:30
#24
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Цитата:
ACROS:

А чем эти "тимуровцы" лучше пьяного болтуна, который в отличие от них лица своего не скрывал? И правоохранителям в первую очередь как раз следует занятся этой группой неравнодушных граждан, если конечно не с их подачи эта группа объявилась.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21836
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:34
#25
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Радует только одно, что все эти алкащи Ждуны, которые хотят обратно туда, где есть были рассрелы и Гулаги, исчезнут по мере расходования своего физического состояния..
Надо еще лет 20 подождать, и их численность упадет до критических величин, ну а потом оставшихся можно будет как в зоопарке собрать в одно место, с дальнейшим изучением их атрофии головного мозга от пропаганды..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11897
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:39
#26
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Цитата:
111:

Ждун вах, твая ветка. Кончил?
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8975
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:43
#27
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Цитата:
Vit:
Ждун вах, твая ветка. Кончил?

Теперь ты понял истинное лицо,... ах, это лицо, некоторых многолетних страдальцев и их отношение к таким же, как он гражданам.
Его радует, что часть людей помрет!
А остатки в зоопарк сошлют!
Вы поняли всю суть этого....?
Ау, модераторы и главный редактор, вы кого пригрели?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11897
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:45
#28
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Цитата:
111:

Где радость? Вот в Украине мозги вывернули пацанам. В Казахстане тебе мозги вывернули. Людей осталось. Я и ещё немного.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21836
Очередного диванного аналитика развели на откровения
Отправлено: 17.01.23 - 19:49
#29
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Цитата:
yudjin:
Его радует, что часть людей помрет

Хм..
Где это я сказал, что радует?
Я радоваться уже и не буду, потому что сам туда так же уйду.
Но останутся наши дети, которые будут благодаря тому, что таких ждунов, хотящих того, чтобы Россия и с нами сотворила то же самое , что и с Украиной, станет меньше и да, это будет к лучшему..
Ты тоже поддерживаешь вторжение и Ждешь его?
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