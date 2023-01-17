Отправлено: - 16:09

ACROS:

но благодаря им ввели же моратории на продажу и аренду земель для иностранцев.

Цитата:Интересно, ты как землевладелец, за или против аренды китайцами наших земель?Я вот до сих пор за, почему то..А интересно, вы как это объясните, если вы против?