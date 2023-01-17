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Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 45974
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 13:30
На решения Минсельхоза не влияет то, кем является владелец неэффективно используемого земельного участка, подчеркнул Ербол Карашукеев. Об этом заявил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5773
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 13:30
У меня в деревне земли принадлежат, как сказали в соответствующих органах, очень высокой персоне. Деревня разбежалась, Так как все что на этой земле растет вывозится, даже солома, и то распыляется измельченная, что говорить про зерно.
Что там делать простым смертным?
Остались одни пенсионеры, разве не этого добивались, чтоб разогнать активных работников, оставить послушных
Что там делать простым смертным?
Остались одни пенсионеры, разве не этого добивались, чтоб разогнать активных работников, оставить послушных
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 15:23
Даже у самого Святого?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3654
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 15:43
Цитата:
Я не представляю механизм возврата земель, даже у самого святого: - он приобрёл эти земли; он на них работает; они находятся в севообороте; с этих земель он выплачивает налоги; на этих землях он создаёт рабочие места - работают рабочие, получают зарплату, содержат свои семьи;
Единственное - может он и получил эти земли используя своё служебное положение на тот момент, но он не дурак - скорее всего оформил всё правильно и законно, но за это у нас не наказывают и землю не отбирают.
Единственное условие для возврата земель: - земля должна не работать в течении ТРЁХ лет, только после этого власть вправе ТОЛЬКО лишь ПОДАТЬ в суд иск о возврате НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ земель. и после понесётся по накатанной схеме: - суд, аппеляция, снова суд, снова апелляция и так до Верховного: - судебная тяжба лет на пять.
[Исправлено: ACROS, 17.01.2023 - 15:44]
111:
у самого Святого?
у самого Святого?
Я не представляю механизм возврата земель, даже у самого святого: - он приобрёл эти земли; он на них работает; они находятся в севообороте; с этих земель он выплачивает налоги; на этих землях он создаёт рабочие места - работают рабочие, получают зарплату, содержат свои семьи;
Единственное - может он и получил эти земли используя своё служебное положение на тот момент, но он не дурак - скорее всего оформил всё правильно и законно, но за это у нас не наказывают и землю не отбирают.
Единственное условие для возврата земель: - земля должна не работать в течении ТРЁХ лет, только после этого власть вправе ТОЛЬКО лишь ПОДАТЬ в суд иск о возврате НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ земель. и после понесётся по накатанной схеме: - суд, аппеляция, снова суд, снова апелляция и так до Верховного: - судебная тяжба лет на пять.
[Исправлено: ACROS, 17.01.2023 - 15:44]
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 15:46
Цитата:
Я слышал что он их взял для спекуляций, чтобы отдать в аренду китайцам, да народ тогда не дал это сделать.
Может сейчас хотят они избавиться и продать все государству втридорога?
ACROS:
Я не представляю механизм возврата земель
Я не представляю механизм возврата земель
Я слышал что он их взял для спекуляций, чтобы отдать в аренду китайцам, да народ тогда не дал это сделать.
Может сейчас хотят они избавиться и продать все государству втридорога?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3654
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 15:55
Цитата:
Я про местного рудненского святого,а вы очевидно имели ввиду другого- более Святого, которого лишили звания ЕБЛН ??
Да, митинги были в 2016 году - Макс Бокаев, Талгат Аяжан - отсидели же за эти митинги, но благодаря им ввели же моратории на продажу и аренду земель для иностранцев.
111:
народ тогда не дал это сделать.
народ тогда не дал это сделать.
Я про местного рудненского святого,а вы очевидно имели ввиду другого- более Святого, которого лишили звания ЕБЛН ??
Да, митинги были в 2016 году - Макс Бокаев, Талгат Аяжан - отсидели же за эти митинги, но благодаря им ввели же моратории на продажу и аренду земель для иностранцев.
Re: Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на...
Отправлено: 17.01.23 - 16:03
Да нафиг ваще им скачуха в топливе? Им и так хорошо, паны дерутся, холопы в НГ коменты пишут.
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 16:09
Цитата:
Интересно, ты как землевладелец, за или против аренды китайцами наших земель?
Я вот до сих пор за, почему то..
А интересно, вы как это объясните, если вы против?
ACROS:
но благодаря им ввели же моратории на продажу и аренду земель для иностранцев.
но благодаря им ввели же моратории на продажу и аренду земель для иностранцев.
Интересно, ты как землевладелец, за или против аренды китайцами наших земель?
Я вот до сих пор за, почему то..
А интересно, вы как это объясните, если вы против?
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 16:17
Цитата:
111:Ты как квартировладелец за или против сдавать кв китайцам в три дорого или местным дёшево?
Глава Минсельхоза: Неиспользуемые земли вернём, невзирая на фамилии их владельцев
Отправлено: 17.01.23 - 16:21
Цитата:
Хм..
А кто им сдает дороже той цены, что есть в объявлениях?
То есть если у меня хата в месяц 150 тысяч, для китайца я скажу это 450 тысяч?
Так наоборот, он у меня не снимет.
Vit:
Ты как квартировладелец за или против сдавать кв китайцам в три дорого или
Ты как квартировладелец за или против сдавать кв китайцам в три дорого или
Хм..
А кто им сдает дороже той цены, что есть в объявлениях?
То есть если у меня хата в месяц 150 тысяч, для китайца я скажу это 450 тысяч?
Так наоборот, он у меня не снимет.
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