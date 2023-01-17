Прогноз на 5 дней
ясно-15°C
  • 782 мм рт.ст.
  • 61% влажность
  • ЮВ, 1 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
45974
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21815
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, надо быстро уйти с ПКСК, чтоб государство быстро выскочило оттуда, не дав возможности подавать в суды на ПКСК, которые нас просто обворовали и оставили дома примерно такими

Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21815
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 17.01.23 - 14:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь не ясно, что делали ПКСК все эти года, куда девали деньги.
Вот это то и хотят прикрыть тихо и незаметно, типа люди хотят теперь сами вкладывать миллионы, чтобы быть своего рода хозяевами.
Но хозяевами чего, разбитых труб, сгоревших как у нас на днях насосов и двигателей, убитой канашки?
То есть людей опять обворовывают, заставляя сделать за свой счет то, что ПКСК не делало и никто их не проверял..
А ведь надо было ПКСК принудить, все это сделать и нет ведь никаких отсчетов у них..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18790
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 17.01.23 - 15:23
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Я вас уверяю, что люди этим летом будут массово переходить в ОСИ и ПТ/

откуда у него эта уверенность непонятно.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
18790
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 17.01.23 - 15:24
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Закон принят еще в 2017 году,/

6 лет закону, и вдруг именно этим летом все проснутся и побегут оформлять.
Профайл
s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1115
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 17.01.23 - 15:31
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не вижу никакого смысла в этом ОСИ для своего дома, раньше ПКСК хоть что то делало для нашего маленького дома, теперь дворник очищает только кусочек у входа в подъезд. А что будет потом, при полной оплате всех владельцев квартир нынешней оплаты у нас со всех квартир 50000 в месяц не набирается, плюс как говорит Асылбаев вы возьмите 50000 с Раузета, всё равно 100000 в месяц при нынешних ценах на трубы и прочее, а человек должен заниматься, тратить свою энергию, время , силы. И за бесплатно что ли? а дом 1965 года постройки, для меня эта реформа, катастрофа. Выхода для своего конкретно дома я не вижу, даже если вдвое поднять оплату , мы всё равно не выгребем.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1128
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 17.01.23 - 15:46
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А давайте на каждом этаже создавать ОСИ! Как эти люди не поймут,что сила в обьединении! Чем крупнее ПКСК,тем лучше! Чтобы из 3 алкашей сантехников хотя бы 1 был вменяемый на работе! Какой ОЛХ,какие "сами будем устранять"??? Должна своя быть дежурка,аварийная бригада! Зачем вы дробите всё меньше и меньше?! Верните ЖЭКи!
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
21815
"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 15:58
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
Чем крупнее ПКСК,тем лучше!

Думаю что нет.
Крупнее, больше воруют, нет никакой отчетности, одним говорят мы бросили бабло на десятый дом, десятому говорят что ваше бабло бросили на второй и тд.
Сами деньги отдают на верх.
В результате у многих вместо труб сегодня ржавый металлолом 80х с чопиками..
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3654
Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...
Отправлено: 17.01.23 - 16:00
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
откуда у него эта уверенность непонятно.


Осенью надо не забыть и спросить у него. Лишь бы не слинял куда нибудь или на повышение или как в основном поступают все работники ЖКХ - в антикор.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 211, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 210
Зарегистрированные пользователи: 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS