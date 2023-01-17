"Массово начнут регистрироваться летом" - Только 45 новых ОСИ и ПТ создали за последние 6 месяцев в Костанае
Отправлено: 17.01.23 - 14:22
Несмотря на положительные отзывы новых председателей ОСИ, новая форма управления распространяется очень медленно. Не готово пока и законодательство, которое пропишет механизм принудительного определения управляющей компании для не создавших объединения домов. Сайлау Асылбаев в своей речи отмечал, что большой проблемой новых объединений остается регистрация кондоминиума. Читать новость
Теперь не ясно, что делали ПКСК все эти года, куда девали деньги. Вот это то и хотят прикрыть тихо и незаметно, типа люди хотят теперь сами вкладывать миллионы, чтобы быть своего рода хозяевами. Но хозяевами чего, разбитых труб, сгоревших как у нас на днях насосов и двигателей, убитой канашки? То есть людей опять обворовывают, заставляя сделать за свой счет то, что ПКСК не делало и никто их не проверял.. А ведь надо было ПКСК принудить, все это сделать и нет ведь никаких отсчетов у них..
Не вижу никакого смысла в этом ОСИ для своего дома, раньше ПКСК хоть что то делало для нашего маленького дома, теперь дворник очищает только кусочек у входа в подъезд. А что будет потом, при полной оплате всех владельцев квартир нынешней оплаты у нас со всех квартир 50000 в месяц не набирается, плюс как говорит Асылбаев вы возьмите 50000 с Раузета, всё равно 100000 в месяц при нынешних ценах на трубы и прочее, а человек должен заниматься, тратить свою энергию, время , силы. И за бесплатно что ли? а дом 1965 года постройки, для меня эта реформа, катастрофа. Выхода для своего конкретно дома я не вижу, даже если вдвое поднять оплату , мы всё равно не выгребем.
А давайте на каждом этаже создавать ОСИ! Как эти люди не поймут,что сила в обьединении! Чем крупнее ПКСК,тем лучше! Чтобы из 3 алкашей сантехников хотя бы 1 был вменяемый на работе! Какой ОЛХ,какие "сами будем устранять"??? Должна своя быть дежурка,аварийная бригада! Зачем вы дробите всё меньше и меньше?! Верните ЖЭКи!
Думаю что нет. Крупнее, больше воруют, нет никакой отчетности, одним говорят мы бросили бабло на десятый дом, десятому говорят что ваше бабло бросили на второй и тд. Сами деньги отдают на верх. В результате у многих вместо труб сегодня ржавый металлолом 80х с чопиками..
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