Re: "Массово начнут регистрироваться летом" - Только...

Отправлено: - 15:31

Не вижу никакого смысла в этом ОСИ для своего дома, раньше ПКСК хоть что то делало для нашего маленького дома, теперь дворник очищает только кусочек у входа в подъезд. А что будет потом, при полной оплате всех владельцев квартир нынешней оплаты у нас со всех квартир 50000 в месяц не набирается, плюс как говорит Асылбаев вы возьмите 50000 с Раузета, всё равно 100000 в месяц при нынешних ценах на трубы и прочее, а человек должен заниматься, тратить свою энергию, время , силы. И за бесплатно что ли? а дом 1965 года постройки, для меня эта реформа, катастрофа. Выхода для своего конкретно дома я не вижу, даже если вдвое поднять оплату , мы всё равно не выгребем.